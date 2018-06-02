海航计划引200架C919 打造国产飞机服务保障体系

原标题：海航计划引进200架C919，打造国产飞机服务保障体系

6月2日，海航集团与中国商飞公司在上海签署战略合作框架协议。

6月2日，海航集团有限公司（简称“海航集团”）与中国商用飞机有限责任公司（简称“中国商飞公司”）在上海签署战略合作框架协议。

作为C919的全球首批客户，海航集团在2010年就与中国商飞公司签订了引进15架C919的合作意向。根据此次双方签署战略合作协议，海航集团计划逐步引进200架C919大型客机和100架ARJ21新支线客机，在国内外进行商业化运营，同时探索打造国产飞机服务保障体系。

支线航空是此次海航集团与中国商飞公司合作签约的一项重要内容，双方计划大力推进ARJ21的规模化、市场化运营，同时深耕国内支线市场，挖掘支线航空商业模式，构建面向全国的支线航空网络，加速我国支线航空产业的发展，助推“民航强国”建设。

双方领导参观ARJ21总装制造车间。

目前，海航集团拥有中国最大的支线机队，运营支线航空的经验丰富，这也为引进和运营ARJ21支线飞机打下了坚实的基础。

除了在国内积极推广ARJ21支线飞机，海航集团和中国商飞公司也同时将目光投向了“一带一路”倡议覆盖的海外市场。双方希望通过此次合作，通过海航集团旗下加纳AWA航空，将ARJ21出口至非洲，满足非洲市场对于支线飞机的需求，以中国制造促进“一带一路”国家民航产业升级，同时也拓宽了国产飞机通向国际市场的渠道。

构建涵盖航空上下游产业链的服务保障体系，是国产飞机实现规模化、全球化运营的重要基础。

为此，双方将充分利用各自优势资源，围绕支持ARJ21、C919等民机产品运营保障，加强在客户服务领域的合作与交流，研究开展在飞机维修、航材支援、特业人员培训等领域的合作，积极探索协同打造面向国内外客户的中国民用飞机客户服务网络。

责任编辑：霍宇昂