范建军出任军委装备发展部装备技术合作局局长

原标题：范建军接替李武军出任军委装备发展部装备技术合作局局长

解放军军委机关人事调整信息渐次披露。

据“装备科技”微信公众号消息，为改进政治教育方式，有效整合力量资源，提高授课质量，今年，军委装备发展部“传承红色基因、担当強军重任”主题教育4个专题授课，采取每个专题确定2名厅局主要领导从不同角度备课授课、统一组织全体官兵上大课的方式进行。

消息提到，6月1日，安排综合计划局周振杰局长、装备技术合作局范建军局长进行第一专题授课。军委装备发展部李尚福部长、安兆庆政委，王力副部长参加授课。

上述军方权威渠道消息显示，范建军已接替李武军出任军委装备发展部装备技术合作局局长职务。

公开报道显示，范建军曾任原总装综合计划部综合局副局长等职，本轮军改后出任军委装备发展部装备技术合作局副局长。原任军委装备发展部装备技术合作局局长的李武军曾任总装综合计划部副部长、部长。

作为中央军委职能部门之一，军委装备发展部主要履行全军装备发展规划计划、研发试验鉴定、采购管理、信息系统建设等职能，着力构建由军委装备部门集中统管、军种具体建管、战区联合运用的体制架构。

责任编辑：霍宇昂