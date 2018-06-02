范建军出任军委装备发展部装备技术合作局局长

原标题：范建军接替李武军出任军委装备发展部装备技术合作局局长
解放军军委机关人事调整信息渐次披露。
据“装备科技”微信公众号消息，为改进政治教育方式，有效整合力量资源，提高授课质量，今年，军委装备发展部“传承红色基因、担当強军重任”主题教育4个专题授课，采取每个专题确定2名厅局主要领导从不同角度备课授课、统一组织全体官兵上大课的方式进行。
消息提到，6月1日，安排综合计划局周振杰局长、装备技术合作局范建军局长进行第一专题授课。军委装备发展部李尚福部长、安兆庆政委，王力副部长参加授课。
上述军方权威渠道消息显示，范建军已接替李武军出任军委装备发展部装备技术合作局局长职务。
公开报道显示，范建军曾任原总装综合计划部综合局副局长等职，本轮军改后出任军委装备发展部装备技术合作局副局长。原任军委装备发展部装备技术合作局局长的李武军曾任总装综合计划部副部长、部长。
作为中央军委职能部门之一，军委装备发展部主要履行全军装备发展规划计划、研发试验鉴定、采购管理、信息系统建设等职能，着力构建由军委装备部门集中统管、军种具体建管、战区联合运用的体制架构。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这次蔡英文让整个台湾吞下“奇耻大辱...
- 【 军事 】 美军B52轰炸机再次飞入中国南海九段线
- 【 财经 】 管清友谈掏空父母积蓄买房：谁不是这...
- 【 体育 】 热身-格子+巴萨2将破门 法国3-1意大利
- 【 娱乐 】 杨丽萍黄色长裙神采奕奕清新减龄似少...
- 【 科技 】 小米推出最新“全家桶”，为上市献礼...
- 【 教育 】 毛坦厂家长：有人把自己叫做“垃圾桶...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有