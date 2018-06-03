欧盟将中国技术转让措施诉诸WTO 商务部回应

原标题：商务部条约法律司负责人就欧盟将我技术转让措施诉诸世贸争端解决机制发表谈话

6月1日，欧盟在世贸组织争端解决机制项下要求与中方进行磋商，启动世贸组织争端解决程序。欧方称中国政府有关技术转让措施不符合《与贸易有关的知识产权协定》等世贸组织规则的相关规定。商务部条约法律司负责人就此发表谈话。

中方已经收到欧方提出的磋商请求。中国政府一向高度重视知识产权保护，采取了众多强有力的措施保护国内外知识产权权利人的合法权益，取得的成绩有目共睹。在知识产权合作方面，中欧双方建立了知识产权工作组机制。通过这一机制，中欧双方一直保持着有效沟通，在诸多领域取得了积极成果。中方对欧方提出起诉表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序进行妥善处理。

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