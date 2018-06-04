台湾空军演习 刚开场就丢一架战机和两名军官

据台湾“中央社”6月4日报道，台空军花莲基地F-16战斗机于4日下午执行“汉光演习”任务时，在台基隆地区附近空域失去联络，据悉，台军两架F-16战斗机于下午1点43分执行任务，在飞往东北部的基隆附近时，一架编号为6685的战机失联，机上有吴彦霆少校和陈志宇上尉，台军称，目前正在查证中，并派出人员前往事发区域进行搜索。
另据台湾“上报”报道，这两架F-16战机隶属于第12战斗机中队，从花莲基地起飞后向北飞行，飞至苏澳地区时降低高度，进行低空沿海贴地形地物飞行训练时，在基隆附近失联。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 崔范互撕结局难料 可一个赢家已产生
- 【 军事 】 我歼20新画面：做桶滚动作模拟驱离外...
- 【 财经 】 中国制造业赶超日本捷径：努力多生孩...
- 【 体育 】 热身-格子+巴萨2将破门 法国3-1意大利
- 【 娱乐 】 崔永元采访录音曝光 向范冰冰徐帆道歉
- 【 科技 】 头腾大战再升级：互诉对方不正当竞争
- 【 教育 】 “00后”登场加分政策收紧 今年高考新...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有