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台湾空军演习 刚开场就丢一架战机和两名军官

台湾空军演习 刚开场就丢一架战机和两名军官
2018年06月04日 15:44 环球时报
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　　据台湾“中央社”6月4日报道，台空军花莲基地F-16战斗机于4日下午执行“汉光演习”任务时，在台基隆地区附近空域失去联络，据悉，台军两架F-16战斗机于下午1点43分执行任务，在飞往东北部的基隆附近时，一架编号为6685的战机失联，机上有吴彦霆少校和陈志宇上尉，台军称，目前正在查证中，并派出人员前往事发区域进行搜索。

　　另据台湾“上报”报道，这两架F-16战机隶属于第12战斗机中队，从花莲基地起飞后向北飞行，飞至苏澳地区时降低高度，进行低空沿海贴地形地物飞行训练时，在基隆附近失联。

责任编辑：霍宇昂

空军台湾省战机
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