原标题：中国气象局：高考期间全国无大范围高温天气

中新网北京6月4日电 中国气象局在4日举行的例行新闻发布会介绍，预计今年全国高考期间，全国大部气温较适宜，无大范围高温天气。西北地区东部、东北地区气温较常年同期偏低，日最高气温在22~30℃之间。

资料图：6月2日，山东滨州，2018高考前最后一个周末，学生从早晨6点开始进行紧张复习，以平常心迎接高考。傅琨 摄 图片来源：视觉中国

在这次新闻发布会上，中国气象局介绍，刚刚过去的5月，全国平均气温17.0℃，较常年同期（16.2℃）偏高0.8℃。广东、湖南、江西、浙江平均气温均为1961年以来同期最高，全国有10站发生极端高温事件，主要出现在江西、山西、云南、四川等省，其中山西忻府区（43.9℃）和江西靖安（43.2℃）日最高气温突破历史极值。

进入6月，一年一度的全国高考即将来临。今年高考期间，全国会不会出现大面积的高温或降雨天气？

中国气象局应急减灾与公共服务司司长、新闻发言人张祖强介绍，气象部门预计高考期间（6月7日至9日），全国大部气温较适宜，无大范围高温天气。西北地区东部、东北地区气温较常年同期偏低，日最高气温在22~30℃之间；华北、黄淮、江淮和西南地区东部最高气温在24~32℃，黄淮西部局地超过35℃；江南、华南等地日最高气温在28~34℃。7日至9日，西北地区东部、华北、黄淮、江淮、东北地区东部自西向东有小到中雨，局地大雨。

具体来看，7日，广东、广西中东部、海南有大到暴雨，广东西部有大暴雨；江南、云南西部、甘肃东部、四川西部有小到中雨，局地大雨；内蒙古东部、东北部分地区有阵雨天气。

8日，广东、江南南部有大到暴雨，广东中部有大暴雨；华北南部、黄淮北部、江淮、江南西部、云南西部、四川南部等地有小到中雨，局地大雨；内蒙古东北部、东北地区北部有阵雨。

9日，广东、江南南部有大到暴雨，广东中部有大暴雨；华北东部、东北地区东部、黄淮东部、江淮、江南北部、云南、四川南部等地有小到中雨，局地大雨。

图为南海热带低压未来120小时路径概率预报图。中央气象台 供图

此外，今年高考期间，华南地区的考生要特别注意降雨天气，发布会上，中央气象台首席预报员方翀介绍，高考期间最需要关注的天气是目前已经在南海中部形成的这个热带低压，未来预计在24小时内会加强为热带风暴，生成为今年的第4号台风。

方翀介绍，这个热带风暴会北上影响华南大部分地区，包括海南、广东、广西等地都会出现比较明显的降雨天气，局部会出现大暴雨和特大暴雨。在这些地方因为降水比较明显，同时持续时间也比较长，从5日一直持续到9日，累积雨量会非常大，局部地区会达到300毫米以上甚至更强，以上地区特别是山区有可能会出现山洪地质灾害，在城市会出现城市内涝。

“这些地方的考生需要关注降雨的情况，以及降雨可能会带来的对交通及其他方面的不利影响。”方翀说。（完）

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