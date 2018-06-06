华润微电子原法务总监王颀涉职务侵占罪 逃新加坡

原标题：华润微电子原法务部总监王颀涉嫌职务侵占罪，已外逃新加坡

王颀 中央纪委监察部网站 资料图

6月6日，中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布《关于部分外逃人员有关线索的公告》（以下简称“《公告》”）。这是中央追逃办在党的十九大后首次、也是自成立以来第二次向国内国际社会通报涉嫌职务犯罪和经济犯罪的部分外逃人员有关线索。

上述《公告》披露了50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员的有关线索。其中，华润微电子有限公司原法务部总监王颀涉嫌职务侵占罪，于2013年2月7日外逃至新加坡。

华润微电子有限公司是华润集团旗下负责微电子业务投资、发展和经营管理的高科技企业。

据该公司官网介绍，华润微电子有限公司是中国本土具有重要影响力的综合性微电子企业，自2004年起连续被国家工业和信息化部评为中国电子信息百强企业。公司业务包括集成电路设计、掩模制造、晶圆制造、封装测试及分立器件，目前拥有6-8英寸晶圆生产线4条、封装生产线2条、掩模生产线1条、设计公司4家，为国内拥有完整半导体产业链的企业。

《公告》公布的王颀有关线索包括，“王颀，男，中国居民身份证号码310103197411260018，华润微电子有限公司原法务部总监，涉嫌职务侵占罪。2013年2月7日外逃至新加坡，外逃所持证照：G54631154、W47364060。”

责任编辑：余鹏飞