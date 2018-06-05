新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

中国派了一位将军去朝鲜

中国派了一位将军去朝鲜
2018年06月05日 18:51 新浪新闻综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：中国派了一位将军去朝鲜

　　来源：长安街知事

　　近日，中国驻朝鲜大使馆网站更新了外交官信息，金涛少将接替杨旭光少将，出任驻朝鲜大使馆国防武官，他此前为中国驻巴西大使馆武官。

　　金涛离任后，中国驻美国大使馆武官张毅军少将接替了他的职务，出任驻巴西大使馆武官。在去美国之前，张毅军担任驻德国大使馆武官。

　　早在4月初，金涛少将已赴朝鲜就任。央视新闻报道，4月5日清明节之际，中国驻朝鲜大使馆在平壤友谊塔举行敬献花篮仪式，祭奠中国人民志愿军烈士。金涛参加了上述仪式，他说道：“（祭扫）表明了我们作为后人，会永远缅怀前辈、先烈为我们所作的伟大牺牲。”

金涛少将金涛少将

　　驻外武官是外交官中的军人、军人中的外交官，选拔标准一直很严格，要求政治合格、熟悉军事、懂驻在国语言或英语、会驾驶机动车辆等。

　　长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，许多驻外武官回国后出任了要职。例如现任西部战区司令员赵宗岐上将，曾担任驻坦桑尼亚武官；著名军事专家罗援少将，曾出任过驻丹麦副武官；国防部新闻事务局局长、新闻发言人吴谦大校，曾为驻美国大使馆国防副武官。

赵宗岐司令员在进行射击训练。 图片来源：中国军网赵宗岐司令员在进行射击训练。 图片来源：中国军网

　　作为国家武装力量的外交代表，我国驻外武官由国防部派出，是驻外使馆馆长（大使）的军事助手。根据我国的实际情况并参照其它国家的做法，我国驻外武官分为：国防武官、技术武官、军种武官等职称。

　　我国驻外武官的军衔不尽相同，包括上校、大校和少将，其中以大校居多。在9个中国建立副部级大使馆的国家中，派驻武官一般为少将军衔，它们是：美国、俄罗斯、英国、德国、法国、日本、朝鲜、印度、巴西。

　　长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，驻巴西期间，金涛完成了军衔晋升。2016年“八一”期间，金涛尚为大校军衔，到2017年“八一”，他已是少将军衔。

　　除了金涛、张毅军外，我国驻上述9国大使馆的少将武官还包括：

　　驻俄罗斯大使馆陆海空三军武官隗延伟少将；

　　驻英国大使馆国防武官苏广辉少将；

　　驻日本大使馆国防·海军兼空军武官徐新华少将等。

　　此外，对一些重要的地区性国家，中国也派出了少将武官，例如：

　　驻埃及大使馆国防武官于海波少将，

　　驻韩国大使馆国防武官杜农一少将。

　　新中国历史上军衔最高的驻外武官并非少将，而是中将。1955年5月，韩振纪被任命为中国驻苏联大使馆武官。当年9月，周恩来总理签署命令，授予他中将军衔。这样高规格的配置，体现了当时中苏两国、两军同志加兄弟的关系。

国务院授予韩振纪中将军衔的命令国务院授予韩振纪中将军衔的命令

　　《党政论坛》杂志曾报道，驻外武官的主要任务有两点：一是从事军事外交工作，如接待我军事、警察代表团组的出访，联系驻在国军事与警察代表团组访华等；二是以公开和合法手段从事军事情报工作。

　　英国记者埃里克·克拉克在他的《外交官生涯》一书中写道：“武官们一到了驻在国，那里对外交官活动的任何限制或监视都将主要针对他们。”

　　“我自任驻阿根廷使馆武官开始，便时刻处在阿根廷情报局的跟踪之下，可是没想到后来跟踪我的人竟成了我的好朋友。”中国驻阿根廷使馆原武官李桂春如此回忆。

　　一位名叫罗萨莱斯的情报人员对李桂春说：“你是带兵打仗的，当过连长、营长、团长、师参谋长，有指挥部队作战的经验，又是高等军事学院毕业，懂西班牙语，经常不带翻译，活动方便，所以我们对你跟得很紧。”

　　除了跟踪外，阿根廷情报局还用其他秘密手段对李桂春进行侦察，比如在他的住处附近设3个暗哨，昼夜监视，除高倍望远镜目视外，还用光波、微波信号定向窃听。

　　后来李桂春搬出使馆，租房单住。阿根廷情报局仍未放过他，在他家楼外经常停着一辆小汽车，特工人员在车内用激光震动电波窃取谈话内容。李桂春多次去几位朋友家做客，去的时间、地点，甚至谈话的内容，阿根廷情报局都清楚。

　　李桂春对阿根廷方面的跟踪，既警惕又不予理睬，多做工作，宣传我国对外政策，说明武官是为两国友谊而工作的。7年间，阿根廷方面对李桂春从不了解到了解，最后解除了对他的跟踪。在他离任之时，阿根廷总统还授予他阿根廷陆军高级荣誉——“太阳之子”独立勋章一枚。

　　除金涛、张毅军外，中国驻马其顿大使馆日前也迎来了新任国防武官——张爱平大校接替朱俊大校。据外交部网站报道，5月29日晚，驻马其顿大使殷立贤在官邸举办武官离到任招待会，为国防武官朱俊送行，欢迎国防武官张爱平履新。

责任编辑：余鹏飞

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区