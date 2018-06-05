原标题：中国派了一位将军去朝鲜

来源：长安街知事

近日，中国驻朝鲜大使馆网站更新了外交官信息，金涛少将接替杨旭光少将，出任驻朝鲜大使馆国防武官，他此前为中国驻巴西大使馆武官。

金涛离任后，中国驻美国大使馆武官张毅军少将接替了他的职务，出任驻巴西大使馆武官。在去美国之前，张毅军担任驻德国大使馆武官。

早在4月初，金涛少将已赴朝鲜就任。央视新闻报道，4月5日清明节之际，中国驻朝鲜大使馆在平壤友谊塔举行敬献花篮仪式，祭奠中国人民志愿军烈士。金涛参加了上述仪式，他说道：“（祭扫）表明了我们作为后人，会永远缅怀前辈、先烈为我们所作的伟大牺牲。”

金涛少将

驻外武官是外交官中的军人、军人中的外交官，选拔标准一直很严格，要求政治合格、熟悉军事、懂驻在国语言或英语、会驾驶机动车辆等。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，许多驻外武官回国后出任了要职。例如现任西部战区司令员赵宗岐上将，曾担任驻坦桑尼亚武官；著名军事专家罗援少将，曾出任过驻丹麦副武官；国防部新闻事务局局长、新闻发言人吴谦大校，曾为驻美国大使馆国防副武官。

赵宗岐司令员在进行射击训练。 图片来源：中国军网

作为国家武装力量的外交代表，我国驻外武官由国防部派出，是驻外使馆馆长（大使）的军事助手。根据我国的实际情况并参照其它国家的做法，我国驻外武官分为：国防武官、技术武官、军种武官等职称。

我国驻外武官的军衔不尽相同，包括上校、大校和少将，其中以大校居多。在9个中国建立副部级大使馆的国家中，派驻武官一般为少将军衔，它们是：美国、俄罗斯、英国、德国、法国、日本、朝鲜、印度、巴西。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，驻巴西期间，金涛完成了军衔晋升。2016年“八一”期间，金涛尚为大校军衔，到2017年“八一”，他已是少将军衔。

除了金涛、张毅军外，我国驻上述9国大使馆的少将武官还包括：

驻俄罗斯大使馆陆海空三军武官隗延伟少将；

驻英国大使馆国防武官苏广辉少将；

驻日本大使馆国防·海军兼空军武官徐新华少将等。

此外，对一些重要的地区性国家，中国也派出了少将武官，例如：

驻埃及大使馆国防武官于海波少将，

驻韩国大使馆国防武官杜农一少将。

新中国历史上军衔最高的驻外武官并非少将，而是中将。1955年5月，韩振纪被任命为中国驻苏联大使馆武官。当年9月，周恩来总理签署命令，授予他中将军衔。这样高规格的配置，体现了当时中苏两国、两军同志加兄弟的关系。

国务院授予韩振纪中将军衔的命令

《党政论坛》杂志曾报道，驻外武官的主要任务有两点：一是从事军事外交工作，如接待我军事、警察代表团组的出访，联系驻在国军事与警察代表团组访华等；二是以公开和合法手段从事军事情报工作。

英国记者埃里克·克拉克在他的《外交官生涯》一书中写道：“武官们一到了驻在国，那里对外交官活动的任何限制或监视都将主要针对他们。”

“我自任驻阿根廷使馆武官开始，便时刻处在阿根廷情报局的跟踪之下，可是没想到后来跟踪我的人竟成了我的好朋友。”中国驻阿根廷使馆原武官李桂春如此回忆。

一位名叫罗萨莱斯的情报人员对李桂春说：“你是带兵打仗的，当过连长、营长、团长、师参谋长，有指挥部队作战的经验，又是高等军事学院毕业，懂西班牙语，经常不带翻译，活动方便，所以我们对你跟得很紧。”

除了跟踪外，阿根廷情报局还用其他秘密手段对李桂春进行侦察，比如在他的住处附近设3个暗哨，昼夜监视，除高倍望远镜目视外，还用光波、微波信号定向窃听。

后来李桂春搬出使馆，租房单住。阿根廷情报局仍未放过他，在他家楼外经常停着一辆小汽车，特工人员在车内用激光震动电波窃取谈话内容。李桂春多次去几位朋友家做客，去的时间、地点，甚至谈话的内容，阿根廷情报局都清楚。

李桂春对阿根廷方面的跟踪，既警惕又不予理睬，多做工作，宣传我国对外政策，说明武官是为两国友谊而工作的。7年间，阿根廷方面对李桂春从不了解到了解，最后解除了对他的跟踪。在他离任之时，阿根廷总统还授予他阿根廷陆军高级荣誉——“太阳之子”独立勋章一枚。

除金涛、张毅军外，中国驻马其顿大使馆日前也迎来了新任国防武官——张爱平大校接替朱俊大校。据外交部网站报道，5月29日晚，驻马其顿大使殷立贤在官邸举办武官离到任招待会，为国防武官朱俊送行，欢迎国防武官张爱平履新。

责任编辑：余鹏飞