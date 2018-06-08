热带风暴“艾云尼”将影响香港 幼儿园8日停课

原标题：三号强风信号生效 香港幼儿园今天全日停课

中新网6月8日电 综合香港媒体报道，预计热带风暴“艾云尼”将影响香港，3号强风信号生效，香港天文台8日早上发布黄色暴雨警告信号。香港特区政府教育局宣布，幼儿园，包括幼儿园的下午班、肢体伤残儿童学校及智障儿童学校今日全日停课。

热带风暴“艾云尼”路径图。来源：明报新闻网。

据明报新闻网报道，上午10时，热带风暴“艾云尼”集结在香港之西北偏西约210公里，即在北纬22.8度，东经112.2度附近，预料向北或东北偏北缓慢移动，移入广东西部内陆并逐渐减弱。

3号强风信号现正生效。香港天文台指出，3号强风信号会在中午前维持，当香港港风力减弱时，会在下午考虑改发1号戒备信号。

另外，香港天文台早上6时50分发出的黄色暴雨警告信号，目前仍然生效。

据星岛日报网报道，香港特区政府教育局表示，由于三号热带气旋警告信号现正生效，幼儿园，包括幼儿园的下午班、肢体伤残儿童学校及智障儿童学校今日全日停课。

责任编辑：张义凌