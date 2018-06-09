河北“狮身人面像”拆除2年疑重建 埃及愤怒(图)

原标题：河北“狮身人面像”疑重建 埃及再次愤怒

[观察者网综合报道]

据俄罗斯卫星新闻网当地时间6月8日报道，中国河北省石家庄市有一个以原版1：1比例仿制的狮身人面像，在两年前因为埃及向联合国教科文组织的投诉而拆除。但近日似乎又准备重新组装，这又引起了埃及国内的愤怒。

图源：网络

这个高约20米，身长约60米“狮身人面像”建造于2014年，坐落在河北长城文创园，但是它一度引起争议。

据埃及《金字塔报》报道，埃及文物部在2014年向联合国教科文组织提交了一份申诉，表达了对河北“狮身人面像”未经授权的全尺寸复制品的强烈反对。

当时，该文化创意园负责人回应说：“该尊‘狮身人面像’是拍戏用的临时性场景，一次性所用，拍摄完了就拆除改景。”

两年后，2016年，这尊“狮身人面像”被拆除：头与身体分离。当时有媒体报道称，该建筑疑似遭埃及文物部门向联合国教科文组织再次投诉。

从那以后，“狮身人面像”一直以身首分离的形态停留在长城文创园内。

但是，据《河北青年报》“靖像”栏目5月3日报道，5月1日曾有网友爆料称：两年前被拆除，身首分离的石家庄版“狮身人面像”又站起来了。据这位网友介绍，假期和朋友出去游玩，路过山前大道旁的河北长城文创园时，突然发现被拆分的“狮身人面像”已经合体了，现场可以看到有工人正在施工。

据俄罗斯卫星新闻网消息，中国“狮身人面像”重新组建，这又引发了埃及国内愤怒的浪潮。埃及文物部表示，准备重新向联合国教科文组织和中国外交部提出拆除狮身人面像仿制品的要求，并称这一新事件是对埃及文明遗产的极其无礼的态度。

据现场施工的工作人员介绍，此次施工不仅是将“人面”和“狮身”接在一起，还将进行一些改造工作。但对于改造的细节，施工人员表示并不是很清楚。

在施工现场可以看到，身首连接处的缝隙内，裸露的钢筋清晰可见。

图源：河北青年报

据悉，这不是普通的山寨“狮身人面像”，他的肚子里藏着“皇宫”，不知“整容”后的“狮身人面像”是否会恢复当初的内部宫殿。

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不过，说起中国的“狮身人面像”，有人可能会问，哪一个？毕竟，仿制品不只是在河北有。

安徽滁州长城梦世界旅游文创园建设的“狮身人面像”：

视频截图

兰州新区长城梦世界旅游文创园建设的“狮身人面像”：

图源：中新网

这个长城旅游文创园，是长城影视集团投资建设的动漫旅游创意园。在滁州的创意园，除了“狮身人面像”，还有雅典的“神庙”，我国的“乾清宫”等等。

责任编辑：张申