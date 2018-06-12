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中央气象台发暴雨蓝色预警 广东云南局地有大暴雨

中央气象台发暴雨蓝色预警 广东云南局地有大暴雨
2018年06月12日 06:29 中国天气网
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　　原标题：暴雨蓝色预警 广东云南局地有大暴雨

　　中国天气网讯 中央气象台6月12日06时继续发布暴雨蓝色预警：

　　预计12日08时至13日08时，西藏东南部、云南西部、湖南南部、广西中东部、广东大部、海南岛北部等地有大雨或暴雨，其中，云南西部、广东北部和南部沿海局地有大暴雨（100~160毫米）。上述部分地区并伴有短时强降水（20~40毫米，局地70毫米以上），局地有雷暴大风。

　　此外，12日午后至夜间，华北中北部、内蒙古东部等地有雷阵雨，局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

　　防御指南：

　　1、建议政府及相关部门按照职责做好防御暴雨应急工作；

　　2、切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业；

　　3、做好城市排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。

责任编辑：霍宇昂

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