教育部：846个工科专业进入全球工程教育第一方阵

原标题：教育部：我国846个工科专业进入全球工程教育“第一方阵”

近日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从教育部获悉，截至2017年底，教育部高等教育教学评估中心和中国工程教育专业认证协会共认证了全国198所高校的846个工科专业。通过专业认证，标志着这些专业的质量实现了国际实质等效，进入全球工程教育的“第一方阵”。

澎湃新闻梳理认证名单发现，北京航空航天大学有多项专业通过认证，包括机械工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、环境工程等，而清华大学的机械工程、测控技术与仪器、土木工程、化学工程与工业生物工程等专业也均通过认证。

2016年，我国正式加入国际工程教育《华盛顿协议》组织，标志着工程教育质量认证体系实现了国际实质等效，工程专业质量标准达到国际认可，成为我国高等教育的一项重大突破。作为《华盛顿协议》正式成员，中国工程教育认证的结果已得到其他18个成员国（地区）认可。目前，我国工程教育专业认证已覆盖21个专业类，计划2020年实现所有专业大类全覆盖。

作为全国19000多个工科专业的代表，本次公布的相关专业在参与认证的过程中，积极贯彻“学生中心、产出导向、持续改进”三大理念，主动对标《华盛顿协议》和中国工程教育认证标准要求，修订培养目标、重组课程体系、深化课堂改革、明晰教师责任、健全评价机制、完善条件保障，着力建立持续改进的质量文化，人才培养质量明显提升。

据悉，我国每年有约120余万工科专业本科毕业生。通过认证专业的毕业生在《华盛顿协议》相关国家和地区申请工程师执业资格或申请研究生学位时，将享有当地毕业生同等待遇，为中国工科学生走向世界提供了国际统一的“通行证”。同时，认证结果在行业及企业内有较高的权威性，在部分行业工程师资格考试或能力评价中享有不同程度的减免和优惠。

2006年，教育部启动工程教育专业认证试点工作。十多年来，我国以申请加入《华盛顿协议》为契机，以推进工程教育认证为抓手，全面深化工程教育改革，实施了“卓越工程师教育培养计划”等一系列改革举措，有力支撑了“中国制造2025”“网络强国”“一带一路”等国家战略。2017年，教育部启动了“新工科”建设，加快发展新兴工科专业，改造升级传统工科专业，主动布局未来战略必争领域人才培养，提升国家硬实力和国际竞争力。目前，中国工程教育已站在新的历史起点上，从全球工程教育改革发展的参与者向贡献者、引领者转变。

责任编辑：张申