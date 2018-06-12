香港一所国际幼儿园18名幼童及5名职员染手足口病

原标题：香港一国际幼儿园23名幼童及职员染手足口病

中新网6月12日电 据香港电台报道，香港卫生防护中心调查西九龙香港墨尔文国际幼儿园爆发的手足口病个案，涉及5名女职员，以及18名2至5岁的幼童，当中有5名男童及13名女童。

涉事的幼童及职员自5月29日起出现发烧、手脚出疹和口腔溃疡等病征，全部曾经求医，无须入院，情况稳定。

卫生防护中心人员已实地视察学校，建议所需的感染控制和预防措施，并进行医学监察。

责任编辑：张玉