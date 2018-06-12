江苏泰兴长江边倒污泥两年未整改 被曝后再启整改

图为污泥池仅覆盖塑料薄膜。官网截图

原标题：江苏泰兴长江边违法倾倒污泥两年未整改 被曝光后再启整改

中新网南京6月12日电 （记者 崔佳明）6月11日上午，国家生态环境部官网曝光“泰兴市长江边倾倒数万吨污泥，两年未整改还变本加厉。”12日，泰兴市环保局通过官微回应，全面调查，严肃问责，并再次公开承诺，污泥的脱水烘干及固化工作已经启动，在8月15日前将暂存的污泥经脱水烘干后转运至已建成的合法合规的堆放点。

据国家生态环境部官网披露：2016年7月第一轮中央环保督察时群众举报，江苏省泰州市泰兴滨江污水处理有限公司在长江岸边违法倾倒数万吨污泥。当时作为重点案件转办地方整改。泰兴市政府2016年8月反馈，污泥池已经停止使用，并公开承诺2016年11月底前启动污泥规范化处置。

图为污泥堆存现场触目惊心。 官网截图

然而，2016年中央环保督察后，泰州市人民政府没有将该问题纳入整改方案，泰州市中央环保督察信访查处反馈报告中的承诺成为一纸空文。

国家生态环境部在通报中称，两年过去，泰兴市不仅没有按照承诺进行规范处置，而且放任滨江污水处理厂继续非法倾倒污泥1万多吨，致使污泥堆放量从中央环境保护督察期间的2.3万吨增加到约4万吨。

泰州及泰兴两级政府对督察整改敷衍塞责，而且变本加厉。对于违规堆存的污泥不闻不问，直至“回头看”时整改仍无实质性开展。

问题曝光后，12日，泰兴市环保局通过官微回应，泰兴市委市政府深刻认识到前期对整改任务重视不够、整改措施落实不力，迅速推进问题整改工作。

泰兴市再次公开承诺：一是直面问题，全力整改。在8月15日前将暂存的污泥经脱水烘干后转运至已建成的合法合规的堆放点；按危废处置的要求，规范处置暂存污泥，确保2019年6月底前处置到位；暂存污泥转运结束后，对堆放场地和周边环境进行鉴定，拿出修复方案，科学有序实施。同时，对通报中反映的建筑材料三厂的问题，市环保局已立案查处。对现场倾倒泥浆的行为，已委托有资质的单位进行取样化验，并继续深入调查，依法处理。二是全面调查，严肃问责。市纪委、监委加快调查，依纪实行问责，并积极配合上级有关部门调查，认领责任。三是举一反三，排查整改。对中央环境督察及其“回头看”行动、“清废”行动、“263”行动等环境污染治理攻坚战过程中涉及的所有问题的整改落实情况以及面上环境隐患进一步深入排查，逐一解决。（完）

责任编辑：张义凌