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银行卡1000元内可免密支付被盗刷咋办？银联回应

银行卡1000元内可免密支付被盗刷咋办？银联回应
2018年06月12日 16:39 中国新闻网
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　　原标题：银行卡1000元内可免密支付，被盗刷咋办？银联回应

资料图：民众展示银行卡。 中新社记者 张云 摄资料图：民众展示银行卡。 中新社记者 张云 摄

　　中新网客户端6月12日电（李金磊）6月1日起，支持闪付功能的银行卡，小额免密免签单笔限额由300元提升至1000元，很多人担心安全问题，对此，银联提出五大措施保障持卡人资金安全，对于因卡片失窃、遗失等原因造成的盗用损失，为持卡人提供挂失前72小时的失卡保障服务。并同步将单人单年累计补偿额度自1万元提高至3万元。

责任编辑：张建利

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