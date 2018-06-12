湖北枝城发生交通事故 罐车压扁小车致4人身亡

原标题：湖北枝城发生一起交通事故 罐车压扁小车致4人身亡
宜都市多个部门赶至现场组织施救。通讯员供图
中新网宜昌6月12日电 （董晓斌）湖北省宜都市官方12日对外通报，该市枝城镇境内当天发生一起交通事故，一辆水泥罐车侧翻将一辆小车压扁，4人不幸身亡。
通报称，当天上午11时10分左右，枝城镇254省道与225省道交叉口发生一起交通事故，一辆湘J牌照水泥罐车与一辆鄂D牌照小车发生刮擦侧翻，小车内4人经抢救无效死亡。
一辆水泥罐车侧翻将一辆小车压扁。通讯员供图
事故发生后，宜都市公安、消防、卫计等多个部门迅速赶至现场组织施救。
目前，涉事水泥罐车司机已被公安机关依法控制，事故原因正在进一步调查中。（完）
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