原标题：台湾未来一周防大雨豪雨 南部13日雨势越晚越强

下雨情形 台湾“中央社”图

中新网6月13日电 据台湾“中央社”报道，台湾气象部门预报员刘沛滕表示，今天起锋面及西南气流影响台湾，未来一周台湾都有机会出现大雨或豪雨。

刘沛滕表示，今日上午东半部、南部地区有局部短暂阵雨或雷雨，而中部以北以多云的天气为主，下半天滞留锋以及其所伴随的西南气流逐渐北移，台湾各地降雨机率由南而北增加。

刘沛滕说明，随着西南风增强，南部地区雨势愈晚愈强，请留意将有局部大雨或豪雨发生，同时适逢大潮，都会区及低洼地区也要慎防短时强降雨所造成的淹水或积水现象，另外锋面上容易有中小尺度对流系统伴随雷击、强阵风等剧烈天气现象，提醒民众做好防汛准备工作。

刘沛滕补充，滞留锋及西南气流将持续影响到19日，19日锋面将北抬，但台湾附近水气仍多，各地仍有可能下雨。

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