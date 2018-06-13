无偿献血量19年增长5倍 我国血液供应居全球前列

原标题：无偿献血量19年增长5倍 我国血液安全供应居全球前列

中国网新闻6月13日讯（记者 董小迪） 2018年1-5月，我国无偿献血达596.5万人次，采血量2065吨，分别比去年同期增长3.6%和5.2%，其中机采血小板达43.8万人次，采血量71.3万治疗量，较2017年同期分别增长7.6%和10%。

国家卫健委医政医管局副局长周长强12日在北京表示：“今年是我国《献血法》实施20周年，近年来，我们坚持‘开源、节流、保安全’，实现了依法治理水平、血液供应水平、血液安全水平、合理用血水平‘四提升’。”

2018 年6月12日，北京红十字血液中心采集到的血袋。中国网记者 董小迪 摄

建立覆盖城乡血站服务体系 献血量19年增长5倍多

1998年我国正式实施《献血法》，以法律形式确立了无偿献血制度。近20年来，全国无偿献血人次从1998年的32.8万上升到2017年的1459万；献血量从1998年的800吨提高到2017年的4956吨，增长了5倍多。

周长强介绍，近年来，各级政府已建起了覆盖城乡的血站服务体系。截至2017年底，全国共设置血液中心32个，中心血站321个，中心血库99个；固定采血点1380个，比2012年增长41.3%。

“目前，我国血液保障能力基本可以满足临床需要。下一步，我们要进一步提升血液安全和临床合理用血水平，争取到2020年献血率达到15/千人口，临床用血100%来自于自愿无偿献血。”周长强说。

血站核酸检测全覆盖 重点传染病输血传播已基本阻断

作为关系国家安全的稀有资源，血液安全水平一直备受关注，血液筛查检测成为血液安全供应的关键环节。目前，我国血液检测主要包括转氨酶、乙肝表面抗原、丙型肝炎抗体，艾滋病病毒抗体，核酸检测，并实现了与国际接轨，一些大型血液中心基本实现了血液检测和制备加工的自动化。

2011年起我国推行核酸检测，国家卫健委提供的数据显示，通过核酸检测，人类免疫缺陷病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒的检测“窗口期”分别缩短了约50%、82%和20%。

“今年4月，西藏自治区血液中心独立开展血液核酸检测，我国实现血站核酸检测全覆盖，这在全世界只有24%的国家开展，”周长强指出，“我国已建立覆盖采供血全过程的血液质量管理体系，基本阻断艾滋病等重点传染病经输血途径传播。2017年世界卫生组织报告显示，中国血液安全供应水平位居全球前列。”

2018 年6月12日，北京红十字血液中心，无偿献血者正在机采。中国网记者 董小迪 摄

各地无偿献血激励机制完善 已有82万人获表彰

为激励公众参与无偿献血，我国建立无偿献血表彰奖励制度，每两年对献血量累计达到4000毫升以上的无偿献血者进行表彰。截至目前，已有82万人次获得该奖，今年开展的2016到2017年无偿献血表彰预计将有约39万人次。

周长强介绍，《献血法》规定，无偿献血者享无偿用血权利，上海、江苏、广东等地规定献血者可以优先用血，配偶和直系亲属也根据各地规定享受相应用血优惠政策。

此外，多地还出台激励措施，如江苏、浙江规定获得我国无偿献血奉献奖的献血者可享三免政策，免公交车票，免政府办的公园门票，免医院挂号费；云南昆明设立无偿献血爱心助学奖基金，资助热爱公益事业的贫困大学生完成学业。

“下一步，我们要提升对献血者的服务，增加、合理布局献血点，改善服务流程，增加献血者在献血过程中舒适感；简化血费报销流程，提高献血者的满意度。”周长强表示。

血液利用率不断提高 手术台均用血下降30%

在提高血液利用率方面，我国采取了血液制备、建立血液应急调配机制、强化临床合理用血等多项措施。近5年来，我国出院患者人均用血量、手术台均用血量分别降低20%和30%、自体血回输比例增长30%，节约了大量血液资源。

周长强透露，虽然我国血液保障能力基本可以满足临床需要，但这是一种“紧平衡”状态。人口老龄化，二孩政策带来的大龄高危产妇数量增加，医疗保障水平提高带来的医疗服务量持续增长等，对血液供应安全提出了更高要求。

“下一步，我们将开展以单病种为基础的临床用血合理评价工作，实现外科手术用血最小化、临床用血精准化和质量效益最大化；指导医疗机构开展患者血液管理，针对高危孕产妇、血液病患者等重点人群，建立个体化治疗方案；指导血站提供适宜的血液品种，包括适于儿童治疗的小包装血液；提升无偿献血服务水平，扩大固定献血者规模，确保‘淡季’血液保障。” 周长强说。

责任编辑：吴金明