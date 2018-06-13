关于国地税改革 税务总局局长透露这些重磅消息

原标题：关于国地税合并改革，税务总局局长王军透露了这些重磅消息

6月12日，国家税务总局召开了全国税务系统机构改革动员部署视频会议。这场会上，国家税务总局党组书记、局长王军在讲话中透露出多则重磅信息。

根据国家税务总局官方网站的报道，王军指出，国税地税征管体制改革涉及省、市、县、乡4级税务机构，面向10多亿纳税人和缴费人，情况复杂、任务艰巨。按照总体上比部委层面改革稍后一些、比地方机构改革稍前一些的进度安排，这次税务机构改革分为统一思想保稳定、顶层设计定方案、动员部署鼓干劲、改好省局树样板、市县推进全覆盖、总结经验找差距、优化完善再升级七个主要阶段。

“在基本完成前三个阶段工作的基础上，目前正进入‘先把省局改革做稳妥再扎实推进市局、县局改革’的具体实施操作阶段。”王军介绍，为确保改革有序有力有效推进，税务总局建立了一整套严密的组织推进工作机制，加强对改革工作的组织领导、统筹规划、联络督导、纪律检查，并制定了一揽子改革事项的任务台账和路线图、时间表，实行挂图作战、对表推进、到点验收。”

事实上，前三个阶段的工作此前已有部分公开消息。例如，今年3月19日，甘肃省地税局党组书记、局长包东红主持召开党组会议，就全省地税系统近期各项重点工作做了进一步研究部署。包东红提出营造良好改革氛围。各级地税领导干部要深入基层与干部职工开展座谈交流和谈心谈话，密切关注干部职工的思想动态，了解干部职工所忧、所急、所怨、所难，及时疏导干部职工的情绪，确保思想稳定。

在6月12日的会议上，王军要求，在推进税务机构改革过程中，各级税务部门和广大税务干部要听从指挥、服从安排、各履其职、各尽其责，有章有法、有力有效做好各项改革工作。各级税务机构一把手要作表率、守公道、重担当，深入细致做好干部思想政治工作；各级领导班子成员要摆正心态，干好分内的事，尽好配合的责，全力维护班子团结和队伍稳定；全体干部职工要讲政治、顾大局、重情义、尽心力、守纪律，既要实而又实、细而又细地落实好各项改革任务，又要深入推进税务系统全面从严治党、依法组织税收收入、全面落实税收优惠政策、不断深化“放管服”改革等工作，确保国家税收安全，确保税收营商环境优化，确保“两不误、两促进”。

据澎湃新闻此前报道，在6月1日的国税地税征管体制改革座谈会之后，全国近期至少已有江苏、广东、安徽、内蒙古等4省份就国地税征管体制改革表态。

而在6月12日的会议上，内蒙古自治区地税局、福建省国税局、山西省地税局、贵州省国税局主要负责同志通过视频作了发言，一致表示坚决拥护改革、支持改革，坚定不移承担好改革重任，确保改革不折不扣落实落地。

责任编辑：吴金明