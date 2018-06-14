内蒙古警方押解一红通逃犯回国：涉400万非法集资

原标题：内蒙古警方成功押解一名红色通缉令逃犯回国
中新网二连浩特6月13日电 （记者 李爱平）内蒙古自治区二连浩特市警方13日对外通报称，警方成功将一名国际刑警组织红色通缉令逃犯由蒙古国境内押解回国。该逃犯涉400万非法集资案。
官方消息指，在内蒙古公安厅国际警务合作局的支持下，二连浩特市公安局多警联动，协助霍林郭勒市公安局成功将一名红色通缉令逃犯由蒙古国押解回国。
经查，2016年，犯罪嫌疑人敖某某非法集资高达400余万元人民币，后潜逃并藏匿于蒙古国境内。（完）
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