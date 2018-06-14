8旬院士打造上合青岛峰会主场馆 设计到完工7个月

原标题：对话|院士何镜堂：八旬高龄打造上合峰会主场馆“青岛速度”

何镜堂和团队工作人员一起讨论方案。

4月份刚过80岁生日的中国工程院院士何镜堂，头发已经花白，手中拿着一份浓缩了自己从1938年到2018年人生重大时刻的画册，向澎湃新闻（www.thepaper.cn）介绍他生命中的每一个重要节点，“1999年当选中国工程院院士，2010年设计建设上海世博会中国馆。。。。。。”

今年，在80大寿之际，他又在山东青岛的海湾边，留下了一大巨作。据了解，刚刚结束的上合青岛峰会主会场——青岛国际会议中心，正是出自华南理工大学建筑设计研究院，由何镜堂带领团队亲自操刀，从设计到建成仅耗时七个月，被称之为“青岛速度”。

6月12日，何镜堂向澎湃新闻介绍道，该会场选址于青岛奥帆基地内，依山面海风景优美，他根据地理位置以及时代特点，打造了以“腾飞筑梦、扬帆起航”为设计理念的主会场方案。记者在华南理工大学现场看到的建筑效果图显示，整个建筑造型犹如腾飞的海鸥，外延的屋顶像是展翅的翅膀，建筑外侧的40根廊柱则犹如出海的帆影。

7个月从设计到完工

尽管已经80岁的高龄，但何镜堂在谈到青岛国际会议中心的建设和设计时，还是非常激动，“我们可以说24小时加班加点，一个星期就做出了几个设计方案。”据何镜堂介绍，团队于去年9月初应邀赴现场考察场地，随后迅速派出60余人驻场青岛，通过参建各方的努力，整个主会场仅用时7个月便完成了设计到建设的工作。

这种高效率也被网友们称之为“青岛速度”。对此，何镜堂表示，该会址是2008年奥运会帆船比赛中心，为了节俭办会，整个项目都是在原有地下室的基础上进行设计重建。“所以速度会比较快，虽然大家说是‘青岛速度’，但我们最看重的还是质量。”

在何镜堂的团队中，“工匠精神”常常被提及，除了严把质量，细节也是团队最为看重的，“中国馆有中国红，青岛国际会议中心也有一个颜色，叫青岛金。”据何镜堂介绍，会场为了凸显出中国蒸蒸日上的寓意，外观建筑采用了暖灰色的主调，与此相对应的，主入口门廊檐底处则局部采用了铜板来凸显大国风范的高雅大气。

“这个‘青岛金’实际上是不好处理的，处理得不好就容易变成土豪金，也不能反光太厉害，显得肤浅。”何镜堂表示，为了挑选出最合适的颜色，团队联系了多家供材商，将样板一一摆放在现场进行多角度的比对，还专门拿到阳光下感受颜色，“所以我们说是‘匠人精神’，即使时间紧迫，依然要把每一处都做好。”

谈到这里，何镜堂拿出了自己手机，给澎湃新闻记者展示一张飞行路线图，图上的航线密密麻麻，集中在青岛和北京之间。尽管接到设计任务时已经近80岁，但何镜堂仍然在7个月的时间里飞往青岛和北京达八十余次。“整个设计建筑的全过程，我们的设计人员驻场都没有间断过，大家都很有动力，我感觉和年轻人一起做事，自己也变得年轻了。”

最终经过团队的努力，何镜堂带领团队打造了一个具有“中国气派、世界水准、山东风格、青岛特色”的国际会议中心。

何镜堂和团队实地摆放选择铜板。

在读研究生也参与部分设计

谈及这个项目，何镜堂表示离不开团队里年轻人的付出，“我们驻场的是60个设计人员，但后面还有很多负责资料搜集、设计图传送等工作的人员，总投入有100多人，其中年轻人发挥了巨大的作用。”

据华南理工大学建筑设计研究院博士陈思翰介绍，在60多位驻场设计人员中，大部分的设计师和专业负责人，都是华南理工大学毕业留校的优秀硕士、博士。其中还有几位是华南理工大学建筑学专业在读的研究生，在经验丰富的导师带领下，全程参与了青岛国际会议中心的部分设计和研究工作。

何镜堂门下的研二学生谢敏奇就是其中之一，他告诉澎湃新闻，自己从本科大四的暑假就来到了何镜堂工作室实习，“当时有幸参与了中国（海南）南海博物馆的项目，从投标到中标，到整个设计的全过程，第一次全程参与一个项目，当时感觉锻炼就很大。”

“这次参与的青岛国际会议中心设计是一个更大的挑战，要求很严格，同时时间又比较紧迫。”谢敏奇说，9月自己就跟随团队入驻青岛，一直到12月，“经历了很长一段驻场时间，整个过程下来，最大的感受就是团队强大的协作能力和吃苦耐劳的精神。”

他介绍到，虽然知道青岛是一个环境很美丽的城市，有很多德国建筑，但在前两个月的时间里，大家基本未离开过驻场一公里的范围，“都在很专注的研究方案、修改方案，基本上没有任何一点私人的时间，印象中到了11月底，我才第一次走出了我们的驻场范围，到会场对面的五四广场雕塑那里拍了一张留影。”

虽然忙碌辛苦，但谈起这个建筑，谢敏奇言语里还是充满了自豪感，“整个过程对我们在读研究生来说触动是比较大，能够参与这么一个具有时代意义和代表国家形象的建筑设计，又是在这么美丽的海湾，觉得非常有成就感，也得到了很大的锻炼。”

陈思翰介绍道，目前整个工作有六七十名在读研究生，何镜堂老师在带领大家做项目的时候，也会放手研究生参与其中，“我们会一起研究、讨论，把创作设计和教学、研究结合在一起，让学生在参与项目的过程中，又能学到很多东西、积累经验，这个也就是我们所说的产学研结合。”陈思翰表示，产学研结合也是华南理工大学建筑学科最大的特色。

除了在读研究生，华南理工大学在2012年的时候启动了“英才计划”，成绩优秀的本科学生如果选择了建筑学专业，在入学之初就有机会直接进入何镜堂工作室实践锻炼，“本科生要以学习为重，不能去驻场，但他们也会在学习之余或者假期来工作室参与项目，实际上我们工作室不少研究生，都是在本科生时期在工作室实习，后来研究生又报了何老师或者工作室其他硕导，继续工作室锻炼。”

青岛国际会议中心俯瞰效果图

[对话]

“建筑学学生应该有团结协作、以人为本的精神”

澎湃新闻：“青岛速度”是指从接到任务到落成一共7个月的时间吗？

何镜堂：是的，我们是9月1日开学的时候接到的设计任务，当时一个星期就已经设计出了多种方案，最终选择了一个。施工图做完的时候是11月，做的过程中不断修改、不断调整。因为考虑到这个主会场的用途不仅仅是会议中心，它作为一个永久的建筑，还需要考虑会议结束后，这个建筑的用途，比如我们所说的文化中心、展览中心、城市客厅。

我们首先考虑的是办会需求，包括大国形象、外交礼仪、会议流程等，为了充分了解会议的一些细节，我们一边调整方案，一边派人去参观举办过G20、金砖会议等国际会议的场馆，去了解开国际峰会的程序，然后根据需求调整我们的方案。

这个项目能够高效高质量的完成，还得益于施工方的配合。我们在不断修改图纸的时候，施工方就已经在加工建筑相关的材料，等施工图确定下来的时候，他们就马上运过来开始建了。

而且在我们做设计之前，山东省委省政府和青岛市委市政府也已经做了大量的准备筹划工作，虽然设计是从9月份开始的，但这些准备工作保证了我们的团队入驻后，可以迅速的开展设计，这个也是一个助力。

所以我一直说，这个“青岛速度”不是单纯的速度快，更重要的时候体现出来的高效率、高质量，这是多方合力协作的结果，其中少了哪一方的助力都是不行的。

澎湃新闻：你在谈到建筑的时代性时曾说“建筑应该是时代的写照”，青岛国际会议中心是如何体现时代性的？

何镜堂：任何建筑都是具有时代性的，包括风格和建材。我们当时在设计的时候就考虑到，我们的国家现在正走向繁荣富强，正在作为一个泱泱大国，承担着宏大的历史责任，那么这个建筑就要体现出这种气氛，所以我们的建筑以腾飞、扬帆为主题，体现了国家的腾飞和起航，这个就是通过建筑的形态来体现时代感。

第二种体现则是具体的材料和技术，比如我们在建筑的过程中大量采用了环保材料，针对建筑外围的大量玻璃，我们将屋顶设计飘出来了12米，既有一种扬帆的飘逸，也起到了遮阳的效果。此外，在灯光方面，我们也采用了很多新的材料和技术。

所以从我们的理念、精神，到建筑时的技术和建材，都体现了时代特色。但我们设计的整体还是庄重典雅、大方，凸显大国风范，利用滨海特色，打造一个国际化的金色殿堂，并没有为了刻意追求时代感而设计得奇特或者怪异。

将来青岛再举办帆船赛，都将以我们这个建筑为主舞台背景，帆船一个个从这个金色殿堂前面下海，扬帆起航。

澎湃新闻：在选拔研究生的时候，除了优秀的成绩，您更看重学生哪方面的能力？

何镜堂：我一直在强调，学习建筑首先就是要学会做人。因为建筑师就是一个以人为本的工作，而且所有的建筑项目都不是一个人可以做出来的，是要一个团队来合作完成的，所以作为一个建筑师，首先就要具备合作精神，我在培养学生的时候，也很强调他们的合作和协作精神，不仅仅是团队内部的协作，还有外部的合作。

就像我们青岛的这个项目，我们当时就深刻的认识到，要在那么短的时间内做好这个项目，就需要打破行业划分壁垒，参建各方无缝对接、紧密合作，才能实现理想目标。所以在方案确定后，我们设计团队第一时间约参建伙伴单位座谈，主动沟通合作模式和时间节点，建立设计施工一体化的模式。

在这种紧密的合作下，我们才能仅用两个月的时间就完成了主会场1万吨钢结构的设计、深化、加工以及安装，堪称设计与施工完美配合的典范。

第二点就是以人为本的精神，因为建筑师都是以人的需求和追求为出发点，比如青岛国际会议中心，首先要满足开国际会议的需求，其次还要满足会议结束后的使用需求。一个建筑是否合格不是我一个人可以衡量的，而是要看使用者怎么评价，他们觉得好、觉得有意义，对设计师而言才是成功的。

所以我觉得作为一个建筑设计是，一是要有合作精神，二是要有以人为本的精神，还有就是职业道德和工匠精神。

责任编辑：张玉