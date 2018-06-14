保监会原主席项俊波受贿案开庭 被控受贿1942万

原标题：中国保险监督管理委员会原主席项俊波受贿案一审开庭

新华社南京6月14日电（记者熊丰）2018年6月14日，江苏省常州市中级人民法院一审公开开庭审理了中国保险监督管理委员会原主席项俊波受贿一案。

江苏省常州市人民检察院指控：2005年至2017年，被告人项俊波利用担任中国人民银行副行长、中国农业银行党委书记、行长、中国农业银行股份有限公司党委书记、董事长、中国保险监督管理委员会党委书记、主席等职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在项目承揽、案件处理、贷款发放、资质审批及职务晋升等事项上提供帮助，直接或通过特定关系人杨光（另案处理）收受相关单位和个人给予的财物共计折合人民币1942万余元。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，项俊波及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，项俊波还进行了最后陈述，并当庭表示认罪、悔罪。全国和江苏省、常州市人大代表、政协委员、新闻记者及各界群众60余人旁听了庭审。

庭审结束后法庭宣布休庭，择期宣判。

责任编辑：桂强