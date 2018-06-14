原标题：河北新乐回应河长制形同虚设：已对大部分垃圾处置

大沙河新乐段正在清理生活垃圾与工业废渣。 李洋 摄

河北新乐回应河长制形同虚设：已对大部分垃圾进行处置

中新网石家庄6月14日电 （李洋）针对“河北省石家庄、定州两市大沙河河段堆放垃圾、倾倒污水，河长制形同虚设”一事，石家庄新乐市政府14日下午回应称，目前已经对新乐市辖区内大沙河河段的大部分垃圾进行了清理处置，对中央第一环保督察组指出的问题虚心接受，深刻反省，确保河长制责任认真落实到位。

大沙河新乐段正在清理生活垃圾与工业废渣。 李洋 摄

14日，生态环境部通过官方微博发布消息指出，中央环保督察组针对河北省“回头看”督察发现，该省石家庄、定州两市大沙河河长制形同虚设，两市大沙河河段存在堆放垃圾、倾倒污水等对水环境有严重威胁的问题，大沙河定州段河堤现3公里“垃圾带”，河长制有关要求基本没有落实。

新乐市政府通报称，经过调查，堆存的固体废物位于新乐市东王镇孔村北部大沙河段、沙河南堤北侧沙坑内，主要是废弃边角料、生活垃圾和工业废渣。截至6月14日中午，新乐市已将大部分垃圾进行清理处置，其中，生活垃圾交垃圾填埋场处置，废弃边角料和工业废渣等一般固废正在进行分拣，然后由垃圾处理厂进行处理。

装满垃圾的翻斗车。 李洋 摄

清理过程中，新乐市组织各乡镇（街道）党委书记、乡镇长（街道办主任）召开现场会，要求市乡村三级河长严格落实有关责任和要求，并举一反三，迅速集中开展河道专项整治，认真排查河道及周边垃圾、粪污坑塘、排污口、散乱污企业等，一经发现要迅速处置，并严肃问责。同时，要求河长制办公室及各乡镇（街道）认真分析、深刻反省，查找问题、加紧整改，确保河长制责任落实到位、考核机制落实到位。

装满垃圾的翻斗车。 李洋 摄

据了解，当天下午，石家庄市副市长刘胜带领公安、水务、环保等部门负责人，到现场进行检查指导，并召开市乡村三级河长会议，就落实河长制进行安排。刘胜要求：一是提高认识，全面彻底排查，认真梳理排查出的问题，逐条制定整改措施，由河长制办公室挂牌督办；二是认真落实河长制，每天、每周、每月、每季度巡查，坚持徒步全程查看，个别路段可利用无人机进行检查；三是严厉打击河道非法采砂，主要节点要安装监控设施；四是要求职能部门充分发挥作用，石家庄市环安支队、新乐市公安局要调查垃圾来源，对倾倒单位和人员依法依规追究责任；五是安排新乐市抓紧制定沙河环境专项治理方案，全力推动沙河生态环境持续改善。

责任编辑：桂强