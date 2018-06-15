原标题：“金砖之父”奥尼尔：G7几乎别无他用，G20才是主角

参考消息网6月15日报道 加拿大《环球邮报》网站6月12日刊载高盛资产管理公司前董事长、英国财政部前国务大臣、曼彻斯特大学经济学荣誉教授、“金砖国家”概念提出者吉姆·奥尼尔题为《为何七国集团等于零》的文章称，现在的七国集团，除了狭隘的经济问题，究竟还能解决哪些全球难题。从恐怖主义到核武器扩散乃至气候变化，没有非七国集团国家的协助，几乎不可能解决任何问题。

徒有虚名

文章称，虽然美国总统唐纳德·特朗普上周出席魁北克七国集团峰会不是特别受人待见，但是他对七国集团的怀疑态度，笔者深有同感。笔者一直对加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国领导人每年一次的峰会心存疑虑，不知其用处何在。

文章称，回顾2001年创造“金砖国家”一词时，笔者曾预言巴西、俄罗斯、印度和中国与日俱增的经济重要地位终将需要全球经济管理进行重大变革。至少，全球管理机构应把中国包括在内，如果不能包含所有金砖国家的话。

文章称，与此同时，考虑到法国、德国和意大利使用同一种货币、实行同样的货币政策和财政政策体系（至少原则上如此），因此它们没有理由再分别各派代表。而且笔者还质疑加拿大和英国是否仍应被包含在世界最重要的经济体内。

文章认为，17年来，七国集团除了令成员国公务员忙碌不堪之外别无他用。诚然，它仍由拥有经济规模最大的七个西方民主国家组成，但勉勉强强。现在，加拿大经济规模并不比澳大利亚大多少，而意大利经济规模仅略大于西班牙。

历史旧物

文章称，七国集团是逝去时代的典型产物。20世纪70年代，五国集团扩编，加进了加拿大和意大利，新集团当时确实统领着世界经济。那时日本经济欣欣向荣，很多人认为会赶上美国；意大利经济也在发展，无人会想到中国。然而，中国以目前的增长速度，将在不到两年的时间里再造出一个规模相当于意大利的新经济体。印度的国内生产总值（GDP）已经超过了意大利，危机重重的巴西也并未落后太多。

文章称，换言之，七国集团拥有的绝无仅有的全球合法性就是它代表着一些重要民主国家。但是，2010年以来，85%的世界GDP（以美元计算）增幅出自美国和中国，近50%出自中国一个国家。另有6%出自印度，而日本和欧盟经济体的美元价值实际上已经下降。

文章称，鉴于如上事实，如果加拿大、法国、德国和意大利由中国、印度和代表欧元区的单一代表团取代，七国集团会更有实质意义。当然，已经有一个机构代表着现在的七国集团国家和金砖国家，即1999年组建的二十国集团。

不再重要

文章称，自2008年首次正式峰会以来，二十国集团已经有了明确目的：作为世界主要经济体论坛。若再成立规模较小的社团，则必须具备与二十国集团相同的合法性才有必要。20世纪70年代那种代表最大经济规模民主国家的理由已不再充分。

文章称，特朗普上周要求七国集团把俄罗斯重新加进来，结果惹了众怒。但是，需要质疑的是，现在的七国集团，除了狭隘的经济问题，究竟还能解决哪些全球难题。从恐怖主义到核武器扩散乃至气候变化，没有非七国集团国家的协助，几乎不可能解决任何问题。

文章认为，七国集团最近这场乱哄哄的闹剧令人更加印象深刻：西方决策者抓不住世界某些最紧迫的问题。无可否认，全球金融市场对魁北克的混乱场面漠不关心。但是，究其原因，这也许恰恰反映了七国集团不再重要的事实。

文章称，展望未来，二十国集团无疑是一个比目前状态下的七国集团更合理的全球管理论坛。尽管因参加者众，达成可行共识的难度更大，但它更具代表性。最重要的是，二十国集团包含了如今和未来解决全球问题不可或缺的国家。

文章称，即便如此，包含国家较少的组织仍然能够与二十国集团并肩发挥作用。但是前提是，构思恰如其分。为达此目的，世界知名智库应立即行动，着眼于全球管理的未来，提供具体建议。

责任编辑：张玉