原标题：香港特区政府建议将男士侍产假由3日增加至5日

中新网6月15日电 据香港《文汇报》消息，香港特区政府15日建议将男士侍产假由3日增加至5日。有关建议仍有待立法会通过并定出生效日期。如顺利通过，对于所有在生效日期或之后出生的婴儿，其父亲可依法享有5天侍产假。

香港特区政府总部 图片来源：香港《文汇报》

去年10月，香港特区行政长官林郑月娥在施政报告提出，将男士侍产假由3日增至5日，获一致同意建议。香港特区政府估计雇主开支将会增加8400万元港币。

责任编辑：张玉