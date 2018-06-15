新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

香港特区政府建议将男士侍产假由3日增加至5日

香港特区政府建议将男士侍产假由3日增加至5日
2018年06月15日 11:55 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：香港特区政府建议将男士侍产假由3日增加至5日

　　中新网6月15日电 据香港《文汇报》消息，香港特区政府15日建议将男士侍产假由3日增加至5日。有关建议仍有待立法会通过并定出生效日期。如顺利通过，对于所有在生效日期或之后出生的婴儿，其父亲可依法享有5天侍产假。

香港特区政府总部 图片来源：香港《文汇报》香港特区政府总部 图片来源：香港《文汇报》

　　去年10月，香港特区行政长官林郑月娥在施政报告提出，将男士侍产假由3日增至5日，获一致同意建议。香港特区政府估计雇主开支将会增加8400万元港币。

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区