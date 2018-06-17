外媒:中国与梵蒂冈就主教任命磋商 或为复交开路

原标题：外媒：中梵就主教任命事宜举行新一轮磋商

[观察者网综合报道]据路透社6月16日报道，有消息人士周五（15日）称，中梵已就主教任命问题举行新一轮谈判。这轮谈判近日在罗马低调举行，这是双方自去年12月在北京会晤以来的最新一次接触。

梵蒂冈消息，目前尚不清楚双方何时能签署协议，但对话仍在继续。报道称，如果中梵能就主教任命问题达成和解，这将为断交近70年的中梵复交开路。

据了解，北京和梵蒂冈在1951年中断了外交关系。外界认为，中梵关系主要存在三大障碍：主教任命、台湾问题和“封圣”问题。尽管随着中国的天主教徒人数日益增加，双方之间的关系有所缓和，但是主教任命问题始终是横亘在中梵之间的最大分歧。

中国信徒在梵蒂冈 图自 AmericaMagazine

2016年底，梵蒂冈曾认可被其承认的主教出席在中国召开的天主教组织最高机构会议。当时这一举措被外界认为是谋求与中国改善关系的积极姿态。此外，梵蒂冈近期不断对华示好，也让中梵关系开始升温。

今年2、3月期间，一度有消息称中梵主教任命协议谈判已进入最后阶段，最早将在3月即公布结果。

中国外交部发言人陆慷回答相关问题时表示，我们对发展和梵蒂冈的关系是有诚意的，事实上我们也在做出自己的积极努力，我们希望双方的对话能够继续很好地进行下去，并且取得积极的成果。

责任编辑：张义凌