北京高速路18日下午3点将迎端午返程拥堵高峰

原标题：今天下午3点北京高速路将迎返程拥堵高峰

北京市交管局和高德地图联合发布的端午节出行报告显示，端午假期即将结束，今天15时至18时高速返程会出现拥堵小高峰。容易出现缓行的高速有机场高速、大广高速、京港澳高速的部分路段。城区范围内东三环（三元桥至南三环东路路段）容易出现拥堵。（北青报记者 刘珜）

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