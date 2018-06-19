新疆皮山县发生4.2级地震 震源深度12千米

原标题：6月19日7时45分新疆和田地区皮山县发生4.2级地震
据中国地震台网测定，北京时间2018年6月19日7时45分在新疆和田地区皮山县（北纬35.90度，东经78.44度）发生4.2级地震，震源深度12千米。
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