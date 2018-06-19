算好自家个税明白账 这十大关键词不可不知

原标题：算好个税明白账，十大关键词不可不知

新华社北京6月19日电 题：算好个税明白账，十大关键词不可不知

新华社记者韩洁、陈菲、郁琼源

随着个人所得税法修正案草案19日提请十三届全国人大常委会第三次会议审议，牵动亿万百姓的新一轮个税改革拉开大幕。以逐步建立综合与分类相结合的个人所得税制为目标，此番个税法修订一举一动备受关注，而要把自家的个税算好明白账，记者梳理出不可不知的十大关键词。

一、综合与分类相结合的个人所得税制——

从国际上看，个人所得税制主要分为综合个人所得税制、分类个人所得税制以及综合与分类相结合的个人所得税制三种模式。综合个人所得税制是对纳税人在一定时期内（如1年）取得的各种来源和各种形式的收入加总，减除各种法定的扣除额后，按统一的税率征收。分类个人所得税制是对税法列举的不同应税所得项目，分别适用不同的扣除办法和税率，分别征税。综合与分类相结合的个人所得税制兼有上述两种模式的特点，即对一部分所得项目予以加总，实行按年汇总计算纳税，对其他所得项目则实行分类征收。

二、工资、薪金所得——

工资、薪金所得，指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。总体来看，凡与任职或者受雇有关的所得，均可界定为工资薪金所得。

三、劳务报酬所得——

劳务报酬所得是指个人从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他独立劳务取得的所得。

四、稿酬所得——

稿酬所得是指个人以图书、报刊形式出版、发表作品而取得的所得。

五、特许权使用费——

特许权使用费是指个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得。其中提供著作权的使用权取得的所得不包括稿酬所得。

六、基本减除费用标准——

基本减除费用标准是对个人收入征税时允许扣除的费用限额。当个人收入低于基本减除费用标准时，无须纳税；当个人收入高于基本减除费用标准时，则对减去基本减除费用标准后的个人收入征税。

除基本减除费用标准外，现行税法还规定了其他可在计算应纳税所得额前扣除的项目，如按照国家规定，单位为个人缴付和个人缴付的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金，个人公益事业捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额30%的部分等均可在税前扣除。

七、专项附加扣除——

专项附加扣除是指在计算综合所得应纳税额时，除基本减除费用和“三险一金”等专项扣除外，允许叠加扣除的项目。根据草案，专项附加扣除包括子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等五项。

八、综合所得汇算清缴——

综合所得汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内，依照税法规定，自行汇总计算全年取得的综合所得收入额，汇总后适用统一的扣除规定，按照适用的税率计算应纳税额，结合已扣缴税款，确定该年度应补或应退税额，并填写年度纳税申报表，向主管税务机关办理年度纳税申报、结清全年税款的行为。

九、自行纳税申报——

自行纳税申报是指依据个人所得税法规定，纳税人需要自行到主管税务机关办理纳税申报。根据个人所得税法修正案（草案），主要情形包括：一是取得综合所得需要办理汇算清缴；二是取得应税所得没有扣缴义务人；三是扣缴义务人未扣缴税款；四是取得境外所得；五是因移居境外注销中国户籍；六是非居民个人在中国境内从两处以上取得工资薪金所得；七是国务院规定的其他情形。

十、 超额累进税率——

超额累进税率是把征税对象的数额划分为若干等级，对每个等级部分的数额分别规定相应税率，分别计算税额，各级税额之和为应纳税额。

责任编辑：霍宇昂