外媒：与欧盟谈判濒临破裂 美国后院组团示好中国

原标题：关注 | 外媒：与欧盟谈判濒临破裂，美国后院“组团”示好中国
西媒称，就在南方共同市场（由阿根廷、巴拉圭、乌拉圭和巴西等国组成，简称南共市）寻求与欧盟达成贸易协定遇挫之际，即将担任南共市轮值主席国的乌拉圭表示已经将目光瞄准中国，寻求与中国达成贸易协定。
据埃菲社6月17日报道，乌拉圭外长鲁道夫·尼恩·诺沃亚6月17日表示，虽然与欧盟之间的谈判濒临破裂，但南共市正力争避免这种情况发生。随后他呼吁欧盟表现出完成谈判的真切意愿。
报道称，南共市与欧盟之间的谈判已经历时20年，如今距离完成谈判似乎依然遥遥无期。面对当前局势，尼恩表示，或许南共市在寻求签署贸易协定的过程中需要重新设定优先顺序。
在南共市领导人峰会之前的外长会议上，尼恩表示，乌拉圭在成为南共市轮值主席国之后将寻求与中国达成贸易协定。
尼恩认为，南共市不能忽视与中国之间的合作。不考虑无法进入中国市场的产品，缺乏合作已经让南共市付出了高昂的关税代价。
尼恩指出，中国作为世界第二大经济体已经与南共市的很多“直接竞争对手”签署自贸协定，例如智利、哥斯达黎加和新西兰。因此他认为是否接近中国将成为南共市内部的一个战略议题。
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