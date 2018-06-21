今年能与梵蒂冈就主教任命达成协议吗 外交部回应

原标题：2018年6月21日外交部发言人耿爽主持例行记者会

问：金正恩委员长昨天结束访华离开北京。金正恩委员长同中方谈了哪些内容？是否谈了中方在促成取消对朝制裁方面应发挥的作用？

答：关于金正恩委员长此次来华访问，中方发布了消息稿，你可以查阅。除了消息稿以外，我没有进一步的信息可以提供。

问：据报道，昨天，纪念联合国外空会议50周年高级别会议在维也纳开幕。会议通过的成果文件采纳中国提议，呼吁“在和平利用外空领域加强国际合作，以实现命运共同体愿景，为全人类谋福利与利益”。中方对此有何评论？

答：正在维也纳举行的联合国外空会议50周年高级别纪念活动，是外空领域全球治理的一次盛会，旨在全面回顾过去、共同规划未来。

会议通过的成果文件，首次在和平利用外空领域以协商一致方式写入人类命运共同体重要理念，并将由联大决议确认。这符合《外空条约》宗旨与原则，契合外空治理实际需要，顺应国际社会普遍愿望，为在新时期加强外空国际合作、应对各类复杂挑战贡献了中国智慧和中国方案。

我们愿同各国携手努力，推动决议各项内容有效落实，为实现外空命运共同体愿景作出新的更大贡献。

问：罗马教皇方济各在接受路透社采访时称对中梵关系改善表示乐观。中方对此有何回应？

答：中梵之间一直保持着有效接触。中方对改善中梵关系始终抱有诚意，也为此作出了不懈努力。我们愿同梵方相向而行，推动双方建设性对话和关系改善进程不断取得新进展。

追问：中方何时与梵蒂冈进行下一步协商？今年是否能与梵蒂冈就主教任命达成协议？

答：我只回应一句：中梵之间保持着有效接触。

问：尼泊尔总理奥利正在访华，有关他和习近平主席会见的消息稿已经很充分了。报道称双方签订了一系列协议。我想了解这些协议具体包括哪些方面？是否包括中尼铁路项目？

答：昨天，习近平主席会见了尼泊尔总理奥利，会见情况中方已经发布消息稿。据我了解，他在中国还有其他活动，李克强总理等其他中国领导人还将与他举行会谈会见，请你继续关注。

追问：能否提供双方签订协议的有关细节？

答：昨天的情况我们已经发布了消息稿，你可以再等一下新的消息稿，比如李克强总理与他会谈的消息稿。希望届时你能得到更多信息。

问：6月20日，厄立特里亚总统伊萨亚斯表示，为实现两国共同利益和繁荣，厄方将派代表团前往埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，评估形势和规划下一步行动。埃塞总理已就此公开回应，认为这一建设性表态对实现两国利益至关重要。请问中方对此有何评论？

答：中方支持埃塞俄比亚和厄立特里亚通过对话协商妥善解决有关分歧，这符合两国和两国人民的根本利益。我们欢迎厄方有关表态，赞赏埃厄双方为两国关系正常化所做努力。

埃塞俄比亚和厄立特里亚都是中国的友好伙伴，中方愿同国际社会一道，继续为促进非洲之角的和平稳定与发展发挥建设性作用。

责任编辑：刘德宾 SN222