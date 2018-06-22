开国少将再陨一员：98岁原副总参谋长胡炜逝世

原标题：开国少将再陨一员：98岁解放军原副总参谋长胡炜逝世

澎湃新闻记者 岳怀让

澎湃新闻记者从胡炜将军亲友处获悉，开国少将、解放军原副总参谋长兼军委办公厅主任胡炜因病医治无效，于2018年6月20日上午在北京逝世，享年98岁。

公开简历显示，胡炜是河南新蔡人，1920年出生，1937年参加豫南人民抗日军独立团。解放战争期间，胡炜曾任华东野战军2纵4旅政治部主任。1949年，年仅29岁的胡炜出任21军61师师长。

1953年，胡炜率部参加了抗美援朝，任志愿军21军参谋长。从朝鲜战场回国后，胡炜历任21军副军长、军政委、军长。

1969年，胡炜升任兰州军区副司令员兼21军军长，同时兼任陕西省革委会副主任及省委书记。1974年12月，胡炜调任解放军副总参谋长兼军委办公厅主任，1984年离休。

胡炜于1961年晋升少将军衔。此外，他还是第9、10届中央候补委员。

胡炜去世后，目前健在的开国少将仅存17名。今年以来，开国将星已陨落4员。

其中，101岁原海军高级专科学校校长刘中华2018年1月16日逝世，106岁原广州军区后勤部副政委高先贵将军2018年3月19日逝世，100岁海军原政委李耀文将军2018年4月10日逝世，以及刚刚去世的胡炜将军。

澎湃新闻记者查询发现，健在的17名开国少将中，1955年授衔的有6人，1961年授衔的有4人，1964年授衔的尚存7人。

其中，1955年授衔的6名健在将军分别是：原沈阳军区副政委邹衍（1915）、原南京军区副司令员詹大南（1915）、原福州军区副参谋长熊兆仁（1912）、原武汉军区空军副司令员方槐（1917）、原北京军区工程兵政委杨永松（1918）、原南京军区工程兵主任黎光（1914）。

1961年授衔的健在少将分别是：杨思禄、张力雄、孙干卿、姜钟。

1964年授衔的健在少将分别是：刘振华、王扶之、陈绍昆、文击、杨斯德、张中如、涂通今。

上述17名开国将军中，年龄最小的是出生于1923年的原乌鲁木齐军区副司令员王扶之，今年也已95岁高龄。

责任编辑：张义凌