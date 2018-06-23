彭肇文任沈阳副市长(简历)

原标题：彭肇文任沈阳市政府副市长
本报讯（华商晨报主任记者 刘桐）彭肇文任沈阳市人民政府副市长。
昨日，沈阳市第十六届人民代表大会常务委员会第四次会议通过沈阳市人民代表大会常务委员会任职名单。
决定任命：彭肇文为沈阳市人民政府副市长。
彭肇文同志简历
彭肇文，男，1967年4月生，汉族，湖南隆回人，中共党员，大学学历，经济学学士学位，高级会计师。
1987~1991 长沙水利电力师范学院财经系会计学专业学习
1991~1993 中国水利电力出版社计财处干部
1993~1994 国家能源投资公司财务部干部
1994~1996 国家开发银行电力信贷局贷款管理处副科级行员
1996~1997 国家开发银行电力信贷局贷款管理处正科级行员
1997~1999 国家开发银行中南信贷局贷款管理处正科级行员
1999~2002 国家开发银行稽核评价局稽核二处副处长
2002~2002 国家开发银行贵阳分行稽核监察处负责人（副处级）
2002~2005 国家开发银行贵州分行信用管理处处长（其间：2003--2003中共中央党校中央国家机关分校第44期国家开发银行班学习）
（2001--2005北京大学经济法学进修班学习）
2005~2007 国家开发银行贵州分行客户三处处长
2007~2007 国家开发银行贵州分行金融合作处处长
2007~2010 国家开发银行重庆分行党委委员、副行长（副局级）
2010~2018 国家开发银行市场与投资局副局长
2018~ 国家开发银行市场与投资局副局长，提名为沈阳市副市长人选（挂职，时间2年）、沈阳市政府党组成员
2018年6月22日沈阳市第十六届人民代表大会常务委员会第四次会议表决通过，决定任命彭肇文同志为沈阳市人民政府副市长。
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