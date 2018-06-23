日本前首相福田康夫:中日将是亚洲稳定的重要样本

原标题：日本前首相福田康夫答澎湃：中日将是亚洲稳定和平的重要样本

6月22日晚，经典的木格窗框旁，欧式鎏金的壁灯透着柔和的黄光，将这间已经具有70多年历史的上海锦江饭店照得通亮。

这个曾经接待过四百多位国家元首和政府首脑的饭店，当晚迎来了一位日本政治家、前首相福田康夫。

日本前首相福田康夫（右一）抵达饭店

“中日关系是非常重要的关系，中日关系不仅仅是两国之间的友好关系，在新时代下，中日关系还是大家共同合作，为了我们亚洲地区的和平和稳定，创造更好关系的一个重要样本。”6月22日晚，在经过长时间飞行抵达上海不久后，福田康夫接受了澎湃新闻（www.thepaper.cn）的采访。

40年前的1978年，福田康夫的父亲福田赳夫在任期间见证了中日四个政治文件之一——《中日和平友好条约》的签订，虽然条约全文不足1000字，却为中日关系的全面发展奠定了政治基础； 2008年，时任日本内阁总理大臣的福田康夫，则签署了中日四个政治文件中的第四个：《关于推进战略互惠关系的联合声明》。在奠定中日关系基调的四个政治文件中，一半都和福田家族有着直接的联系。

随着中日两国即将在2018年迎来中日邦交正常化45周年和中日和平友好条约缔结40周年，推动两国关系进一步正常化甚至加强两国关系，成了中日两国的共识。今年，时值《中日和平友好条约》签署40年之际，来自中日两国的日本研究专家齐聚上海，将围绕如何发展中日关系展开国际学术研讨。

自从2012年时任东京都知事石原慎太郎制造“购岛”闹剧、9月日本政府将中国钓鱼岛进行所谓“国有化”以来，中日关系一直处于“困难时期”。卸任后，凭借在中国拥有广泛的人脉，福田康夫仍然频繁访问中国。据参考消息网此前援引日媒报道，福田康夫曾作为日本首相特使，于2014年7月27日秘密访问北京，为安倍访华展开协调。对于陷入冷却的中日关系，福田康夫曾表示，由政治领导人碰面协商解决问题至关重要。

“对于日本来说，中国是一个非常重要的国家。中国将来的发展，也将为中日关系迎来美好的前景打下基础。”当被问及为何从其父到其自身，其家族都一直致力于中日友好事业时，已经82岁高龄的福田康夫扶了扶金属眼镜框，解释称，他的家族和他本人都认为，日本和中国同属于亚洲文化圈，其中，亚洲各国文化都是以中国文化为基础，因此各个亚洲国家更容易做到互相理解。

从2017年开始，中日关系开始出现回暖的迹象。安倍于2017年5月派日本自民党干事二阶俊博出席了在北京举行的“一带一路”峰会；其后，安倍表示愿意在一定条件下，探索与中国在“一带一路“上的合作。今年5月，频频被推迟的中日韩领导人峰会在日本东京召开，中国国家总理李克强成为时隔八年后首次访问日本的中国国务院总理。随着国际局势发生的深刻变化，中日双方正在通过频繁沟通以进一步加强双方关系。

福田康夫此次是受邀来上海参加“推动构筑新型国家关系与人类命运共同体——纪念《中日和平友好条约》缔结40周年”国际学术研讨会的。谈到中日和平友好条约的签订，以及中日关系的前景，福田康夫表示，中日两国都应该对中日关系怀有远景，为创造一个更好的新时代做努力。

合影留念

此次学术研讨会将于24日召开，由中国社会科学院、复旦大学、中华日本学会主办，中国社科院—上海市人民政府上海研究院、复旦大学日本研究中心、中国社科院日本研究所承办。福田康夫将在会上做特别纪念演讲。此外，中国社科院学部主席团主席、中国人民政治协商会议全国委员会民族宗教委员会主任王伟光、中国外交部前副部长、前驻日大使徐敦信也将在会上做特别纪念演讲，复旦大学校长许宁生，中国社科院日本研究所党委书记、副所长刘玉宏，日本驻上海总领事馆总领事片山和之，前日本驻华大使谷野作太郎，日本兵库县立大学理事长、日本防卫大学前校长五百旗头真也将在开幕式上致辞。

责任编辑：霍宇昂