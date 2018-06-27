原标题：人民日报：奋斗是青春最高的礼赞

六月仲夏，中国共产主义青年团第十八次全国代表大会开幕，习近平总书记等党和国家领导人与代表们齐聚一堂。一次青年人的盛会，放飞青春的梦想，点燃青春的激情。

青年是国家的希望、民族的未来。党的十八大以来，习近平总书记始终关注青年、关心青年、关爱青年。在未名湖畔寄语广大青年“人生的扣子从一开始就要扣好”，同各界优秀青年代表座谈时勉励“梦想从学习开始、事业靠本领成就”，回信鼓励大学生“在创新创业中增长智慧才干，在艰苦奋斗中锤炼意志品质”……如长辈对晚辈般的疼惜，如导师对学生般的诲谕，不仅寄托着一个大国领袖对青年群体的殷切期盼，更引领着广大青年在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，激励着他们做追梦者、当圆梦人。

正如梁启超在《少年中国说》里所比喻的，少年之人如朝阳、如乳虎、如春前之草、如长江之初发源。青春是活力的代名词，青年人的字典里永远没有不可能。大学毕业后放弃其他机会，选择在颐和园当个小小讲解员的“80后”姑娘韩笑，以“想给游客一碗水，自己要先有一桶水”要求自己，把讲解工作做到极致，成了颐和园里的“金话筒”；年轻的“快递小哥”田追子，热衷钻研，发明的快递“神器”节省超七成人工，使水果寄递出港时效提升1小时；三十来岁的“农创客”杨艳军，返乡创业，给内蒙古老家的农村牧区带去增收致富的新点子、新技能……把人生志向转化为奋斗动力，不怕苦、肯吃苦，耐得住寂寞，经得住风雨，就能战胜前进道路上的一切困难，创造出无限的可能。

不可否认，如今的青年，有成长的烦恼，有工作的焦虑，有现实的压力，面临着一张新的人生答卷。人的一生只有一次青春，如何度过才能给将来的自己留下充实无悔的回忆？青春之路有千万条，哪一条才能让青春绽放夺目光芒？“只有承担过的青春才会更加厚重。”这是一个再朴素不过，但绝不失深刻的道理。在一部讲述年轻人闯荡横店的电影里，一个“老油条”给年轻的主人公传授经验，做群演，可去报个到，然后就开溜，找个比较隐蔽的地方睡觉。主人公却不以为然，“如果睡觉还不如回去，否则，来这里有什么意义？”与其埋头抱怨，不如奋起改变；与其庸庸碌碌，不如策马向前。这不正是青春该有的样子吗？

一位青年在微信签名里写道，“日日行，不怕千万里；常常做，不怕千万事。”也正是敢于克服那些“不容易”，勇于挑战“不可能”，不怕走泥泞的道路，青春的底色才足够闪亮，青春的意义才不会褪色。事实上，无论收获如何，不管经历什么，那些与激情相伴，向着梦想曙光进发的日子，永远是人生最宝贵的记忆。即便是曾经的失败，不也是一个人走向成功的铺路石吗？人生走的每一步都算数，你流下的每一滴汗水，终将成为浇灌未来的雨露。

有人说，人年轻的时候很容易有梦想，但是当青春消失还能坚持梦想，才能叫做伟大。这话或许只说对了一半。青春并不仅仅是年华，更是心境。有三岁之翁，也有百岁之童。青春与否，无关乎年龄，而在于心态是否年轻。用意义定义人生，以奋斗礼赞时间，这不仅是年轻人应有的追求，也是每一个与时代同行之人该有的姿态。以梦为马，不负韶华，青春正当时。

责任编辑：吴金明