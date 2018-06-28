台媒曝美对台军售 岛内团体高呼“台独”玩火自焚

原标题：台媒再曝美对台军售 中方多次反对岛内强烈不满

资料图：台军AAV7在屏东演练抢滩（来源：台湾自由时报）

海外网6月28日电据台湾“中央社”报道，美国国防部证实，将对台出售36辆AAV7A1型两栖突击车，总额为8360万美元，预计2020年7月完成。36辆突击车包括30辆人员运输车（AAVP7A1）、4辆指挥车（AAVC7A1），以及2辆救济车（AAVR7A1）。

美对台军售，中方多次表态反对

外交部发言人陆慷曾表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，美方向台湾出售武器严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美三个联合公报原则，损害中国主权和安全利益，中方对此坚决反对。陆慷强调，任何人都不能动摇中国政府和中国人民捍卫国家主权和领土完整、反对外来干涉的坚定意志和决心。

国防部发言人任国强曾表示，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。中方坚决反对任何外国政府向台湾出售武器。美方行径严重违反中美三个联合公报特别是“八·一七”公报原则，公然干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，损害两岸关系和平发展和台海和平稳定。中国军队在维护国家主权和领土完整问题上的立场是坚定的、明确的。我们强烈敦促美方恪守中美三个联合公报的原则，撤销有关对台军售项目，停止售台武器和美台军事联系，以免给中美两国两军关系及台海和平稳定造成进一步损害。

国台办发言人马晓光曾表示，我们坚决反对台湾与美国进行任何形式的官方往来和军事联系，坚决反对美国以任何借口向台湾出售武器。任何挟洋自重、破坏台海和平稳定的行径，都必将自食恶果。国台办发言人安峰山也曾表示，台湾问题事关中国的主权和领土完整，我们坚决反对美台之间进行任何形式的官方往来和军事联系，坚决反对美对台售武，这一立场是一贯的，也是非常明确的。

美对台军售，岛内引发强烈不满

对于美一直以来的对台军售行径，岛内多次引发强烈不满，台湾统派团体更是直指台当局，高呼“台独”玩火必自焚。

岛内统派团体曾发声明表示，长年的高额军事负担，已经压得台湾喘不过气，美国还是不放过，甚至要求台湾持续增加军事费用。这不仅是在敲台湾竹杠，而且把台湾当成遏制中国大陆发展的绊脚石、马前卒，而民进党当局竟然甘心充当美国对付中国大陆的棋子。声明称，购买再多军火只会毁台湾，不能救台湾，这是所有台湾人民须明白的大局大势。要敬告民进党当局“玩火会自焚”。

责任编辑：张岩