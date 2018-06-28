美不愿在太空与中国合作 欧洲航天员悄悄学起中文

原标题：视界丨美国不愿在太空与中国合作 但欧洲航天员却悄悄学起了中文

“美国不愿在太空与中国合作，但欧洲却在以开放的态度寻求与中国联手。”

多家西方媒体近日相继报道称，一个值得关注的新动向或将改变未来太空探索的大格局。

来自美国广播公司（ABC）网站的文章称，美国总统特朗普不久前放出狠话，誓言要维持美国在太空领域的统治地位。他希望五角大楼能够创建出一个新的“太空部队”，以此来提防中国和俄罗斯等竞争对手的发展。报道尤其提到，美国对中国在航天事业的快速发展感到警惕。

然而与此同时，美国在欧洲的传统盟友们却不再紧跟特朗普的步伐。

英国广播公司（BBC）网站6月27日报道称，欧洲航天局的航天员们已经开始了和中国的合作，他们期待和中国一同融入国际航空合作的大家庭，进一步加深中欧太空合作模式。

事实上，在2017年的中国山东，来自欧洲航天局的就和中国航天员一同训练了两个星期。参与训练的德国航天员马提亚斯·毛瑞尔和他的同伴萨曼莎·克里斯托佛蕾蒂告诉BBC，这段经历给他们留下了难忘的印象。

毛瑞尔说，“我们一起训练，和中国航天员住在同一栋楼里，分享同样的食物，我们彼此之间非常了解，就像兄弟姐妹一样。在中国的感觉就像一个家庭。这与我在美国休斯敦的体验完全不同，在那里我自己租了一间公寓，每天只有两三个小时的培训时间会和我的同事在一起。”

德国航天员毛瑞尔

他们表示尽管其他航天机构也会发起类似的多国航天员交流训练活动，但是中国采取的方式更加彻底，他们可以帮助航天员培养团队的合作精神。这些来自不同国家的航天员们表示大家经常在一起吃饭、散步、交流业务。他们都非常愿意与中国达成进一步的交流合作，并且也都希望能来中国执行任务。

欧洲航天员和中国航天员交流训练。

更令英国媒体没想到的是，欧洲航天员们竟然用中文在随后的研讨会上发表感言，他们的中文水平也令中国同行感到惊讶。

据欧洲航天员中心训练专家斯蒂芬尼·吉斯特介绍，学习中文已经成为这些欧洲航天员的一项必备技能，好几位航天员已经有三四年的学习经历了。他们正在争取能够成为首批飞往中国国际空间站的外国航天员。

而谈到中国的航天事业，毛瑞尔首先提到中国将首位航天员送入太空的“神舟”飞船。他认为“神舟”已经把飞船的硬件设施了解的非常透彻，所以可以将空间利用的非常完善，也为航天员提供了更多便利。

报道指出，中国全尺寸的空间站或将于2023年正式启用，这将成为中国空间科学和新技术研究实验的重要基地，也将促进中国空间科学研究进入世界先进行列，为人类文明发展和进步作出贡献。

美国《科学日报》也同样注意到，美国不愿在太空与中国合作的同时，欧洲空间局在需要把航天员送入太空时却为自己保留了多个选项。

一大批来自国内外的航天员都表达了他们与未来中国空间站的合作期望。中国现在已经掌握了探索太空的关键技术，并且在太空活动中也逐渐展现出成熟的姿态。

在英国媒体看来，欧洲航天局已经有23个成员国，而这次他们主动选择和中国这个新兴太空强国开展合作。这是为了通过联合训练的方式，能够进一步加深中欧双方的相互理解，为未来开展航天员之间的国际合作提供更加行之有效的模式。

责任编辑：张迪