美媒：中国在中东拥有关键影响力 原因有两个

原标题：美媒：中国在中东拥有关键影响力

[文/观察者网 王慧]三千年来，中东的目光从东方转向西方，如今终于“转向亚洲”？

地球60%以上的石油储量，有人说，“谁拥有中东石油，谁就拥有世界”。

美国CNBC28日发表文章认为，中国，作为亚洲最大的经济体和亚洲经济增长引擎的中心，已成为这个重要地区的关键影响力。

报道称，中东与亚洲的接触与其说是美国的退出，不如说是一个快速发展的亚洲对能源的渴望。

中国国家主席习近平与沙特国王萨勒曼

文章从两个方面着手：

首先，是在能源方面日益独立的美国。

自二战结束以来，中东在美国能源供应链中发挥了重要作用。但是，随着页岩油的发现和开采，美国现在已成为石油和天然气市场上的一个摇摆角色，也因此改变着这一地区的动态。

另外，亚洲在世界经济和政治上的崛起已成必然。

在中国与中东的关系问题上，中东的政治家和知识分子历来鼓励中国参与地区事务。如今，中东对亚洲历史和文化的分享变得非常普遍。

报道表示，今天，阿拉伯世界的领导人已经看到了一个强大的、积极参与国际事务的中国，拥有十几亿人口的中国有着难以想象的经济影响力。

此外，中国的国防合作和在联合国安理会的席位，决定着中国是中东国家宝贵的国防盟友。

文章称，这些对于中东地区想要实现新的平衡、在地区独立发挥作用的国家具有重要意义，比如伊朗和土耳其，他们不想完全被困在美国或俄罗斯的阵营当中。

文章提到，虽然中国关注并支持叙利亚和伊朗，但是在地区其他方面的突破也为中国获得影响力发挥了重要作用。

比如，中国在非洲有大量的投资和基础设施项目。

作为 “一带一路”计划的一部分，非洲海岸沿线地区已经开始开展与中国的经济活动。

报道称，这只是作为起点的一小步，未来它将扩展到北非，连接南非，最终跨越地中海。

作者提到，北非和平稳定的未来可能会吸引中国加大投资。文章对北非国家利比亚、阿尔及利亚和埃及进行了分析。

报道称，中国目前是利比亚最大的投资国和援助国，但是利比亚的危险和内乱让中国的投资还看不到很多的外交回报。北非国家阿尔及利亚在打击基地组织的过程中，更多地向俄罗斯靠近。但是，与它的邻国相比，阿尔及利亚有更多的华侨。

2月15日晚，高178米的开罗塔亮起“中国红”，成为开罗夜空最美的中国符号 图自光明日报

在埃及，中国正积极参与进行“一带一路”建设。自“阿拉伯之春”以来，埃及在美国和俄罗斯的支持之间找到了微妙的平衡，与中国的外交合作将对其大有裨益。

“阿拉伯之春”后的埃及一直在努力实现国内稳定。这时，中国对它而言，是非常有吸引力的盟友，因为中国历来不干涉别国内政。

文章认为，虽然长期的和平建设可以巩固中国与利比亚、阿尔及利亚的伙伴关系，但在短期内，对中国投资者和中国外交人士而言，最有希望的是埃及。

作者强调，与中国关系发展最快的地区或许是海湾国家，中国在该地区拥有独特的优势。

作者认为，海湾盟国对美国来说一直是棘手的问题，对俄罗斯来说，则是彻头彻尾的混乱。

与伊朗和叙利亚不同，文章指出，俄罗斯在沙特和其他海湾国家获得支持的可能性很小。

俄罗斯指责沙特在本国资助车臣武装分子，并支持对驻叙利亚俄军的恐怖袭击。尽管在石油输出国组织的讨论上需要合作，但俄罗斯和沙特之间几乎没有什么外交意愿。

但是，沙特和中国的合作则非常广泛，甚至包括太空探索。

报道认为，真正的关键是，美国在中东角色转变的同时，中国经济和外交影响力的显现。

美国总统特朗普与沙特王储穆罕默德⋅本⋅萨勒曼

随着美国对西得克萨斯州二叠纪盆地和北达科他州巴肯盆地页岩油的开采，美国的外交正在从经济外交平衡向纯外交考量转变。

报道称，在叙利亚的导弹袭击和卡塔尔的外交孤立对美国来说几乎没有任何经济回报。

与此同时，中国在中东的贸易和外交努力巩固了中国的能源供应链，并且利用“一带一路”的建设为中国商品开辟了新的道路。

责任编辑：余鹏飞