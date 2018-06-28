为救香蕉滞销蔡英文出奇招 农民傻眼:智商有问题

原标题：“太大吃不了！” 蔡英文呼吁用小条蕉救滞销 农民傻眼

蔡英文（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网6月28日讯 据台湾《中时电子报》报道，日前岛内香蕉因盛产导致价格崩盘，引发产销失衡，台湾地区领导人蔡英文却对农民表示，香蕉太大她吃起来有困难，希望农民多为她这种消费者考虑开发小条蕉，一天吃两只都没问题。她的发言让农民傻眼，因为香蕉滞销问题不出在大小。脸谱网粉丝页“白色正义联盟”说“蕉农：黑人问号？？”市面上就有小条香蕉，还有更小的芭蕉，蔡英文连香蕉状况都搞不懂，如何救蕉农。

蔡英文23日视察香蕉产地旗山、美浓对农民表示“如果没有人跟我分，我就不能吃那根香蕉啦！所以拜托以后可不可以多生产小条一点，这样我每天可以（吃）一两根啦！”“比较大只的我就比较有困难啦！”她举着香蕉说，“我们的蕉农如果替像我这样的消费者多想一想的话，我一定是很忠诚的台湾香蕉支持者，一天吃两支都没问题”。

其实，市面上早就有“一口蕉”，此次香蕉滞销问题也不在大小，摊商反而说“小条的没人要，是次级品产地就直接打下”。

对于蔡英文的发言，脸谱网粉丝页“白色正义联盟”发文“蔡英文表示香蕉太大条，请蕉农发明小条香蕉。蕉农：：黑人问号？？蔡英文可能过太好，不知道市面就有小条香蕉，还有更小的芭蕉，连香蕉状况都搞不懂，如何救蕉农。。。。。。”网友也说“呵呵呵！这是吃过猪肉，没看过猪走路的吗？真正是古井的水蛙”“民进党推出的人才，台湾人民选出来的天才，经过多少年的努力才改良出的产品，肉多味美的大香蕉，现在却出了一个脑残要大家改回来。”“到现在还不知道问题在哪里？”“千金大小姐的思维真的是不一样，难怪跟高级实习生一样，都觉得他们是对的，没做错事”“由此可证智商的问题”。（中国台湾网 卢佳静）

责任编辑：吴金明