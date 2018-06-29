中韩企业家和前高官对话会:呼吁两国政府加强对话

原标题：首轮中韩企业家和前高官对话会在京召开 双方呼吁深化中韩经贸合作

中新社北京6月29日电 （记者 陈溯）29日，由中国国际经济交流中心和大韩商工会议所共同主办的首轮中韩企业家和前高官对话会在京召开。双方围绕全球化形势、中韩经贸关系现状以及中韩企业的合作机会等议题展开坦诚交流，并达成联合声明。

当天，中国国际经济交流中心理事长曾培炎和韩国国会前议长丁世均，以及中韩两国企业家、政府前高官及专家共30名代表参加了对话。

中方代表指出，1992年中韩建交以来，两国双边贸易额增长了40余倍。2015年中韩签署自贸协定，进一步推动双边经贸快速增长。推动双边经贸行稳致远，还需要倍加呵护现有良好的发展势头，进一步拓宽合作领域，增进政治互信，加强政策沟通。中韩两国是重要的利益攸关者，双方应巩固友好发展传统，相向而行，共同抵御国际不确定性风险的挑战。

韩方代表表示，韩中经贸合作发展势头良好，民间交流活跃，但在很多领域还有很大的挖潜空间。贸易保护主义的做法不利于韩中经贸关系发展。大韩商工会议所将致力于推动两国贸易、投资、区域合作再上新台阶，促进双边经贸关系稳定健康发展。

当天，会议发布了《首轮中韩企业家和前政府高官对话联合声明》。

双方一致认为，中韩经贸关系对地区持续繁荣有着重要影响，为世界经济可持续增长做出重要贡献。双方认识到自由开放的贸易和投资对于经济增长的重要性，决心继续维护中韩战略合作伙伴关系，完善互利共赢的合作机制，推动东亚经济共同体建设，共同应对保护主义和地缘风险的挑战。

两国企业界强烈呼吁，共同采取有效措施，坚持自由贸易方向，强化深度交流合作，促进两国政治互信和政策协调，进一步深化贸易、投资、先进制造、数字经济、医疗、能源、环保、旅游及第三方市场等广泛领域的合作。

双方共同呼吁，两国政府加强对话磋商，营造半岛和东北亚和平稳定的国际环境，共同推进区域经济一体化。建议两国政府营造自由便利的贸易投资环境、增强供应链联通水平、深化金融领域的合作。

双方认为，中韩企业家和前高官对话会将有助于营造政企良性互动的局面。双方将继续加强合作，共同经营好这一重要民间对话机制。据了解，第二轮中韩企业家和前高官对话会将于2019年在韩国首尔举行。

责任编辑：桂强