胡春华新任“牵头人” 此前由王岐山马凯负责

原标题：胡春华新任“牵头人”，此前由王岐山、马凯负责

来源：长安街知事

昨天，胡春华副总理的一项新兼职公布——中英经济财金对话中方牵头人。

新华社报道：国务院副总理、中英经济财金对话中方牵头人胡春华27日下午在中南海会见了英国财政大臣、对话英方牵头人哈蒙德一行。双方就加强双边经济财金领域合作等问题交换了意见。

胡春华（右）

由胡春华来负责中英经济财金对话，此前已有“预告”。自从3月19日就任以来，他已多次会见来自英国的客人，并与他们就经贸金融、“一带一路”等方面交流与合作交换了意见。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，国务院里还有另一位副总理“牵头人”——中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。此外，他还担任了中欧经贸高层对话中方主席一职。

在上一届国务院中，以上3个“对话”的分工安排是：汪洋副总理负责中美全面经济对话，马凯副总理负责中英经济财金对话、中欧经贸高层对话。

如今，3个“对话”的工作已由胡春华、刘鹤分别接手，具体情况如下表所示。

中英经济财金对话已有10年历史。据财政部网站信息，2008年1月，时任国务院总理温家宝与时任英国首相布朗宣布建立副总理级经济财金对话。

至今，中英双方已经举行了9次对话，前4次对话的中方负责人是时任副总理王岐山，后5次对话的中方负责人是时任副总理马凯。

中英经济财金对话是中英之间三大高级别对话与合作机制之一，受到英方的高度重视。2011年11月9、10日，时任英国首相卡梅伦访华，其主要目的就是加强中英经济贸易合作。期间，王岐山和英国财政大臣奥斯本共同主持了第三次中英经济财金对话。

2010年11月9日，第三次中英经济财金对话在北京钓鱼台国宾馆举行。时任中国国务院副总理王岐山与英国财政大臣奥斯本主持对话后共同会见记者。

当时，卡梅伦率领了堪称200年来最豪华阵容的庞大代表团，英国驻华大使馆介绍说：“这次随行的都是英国顶级机构的一把手，名单中商业公司（壳牌、维珍、巴克莱等）的总收入占英国GDP的60%，可谓史无前例。”

通过前9次对话，中英双方共磋商达成近500项互利共赢的政策成果，在中资企业参与投资建设欣克利角一揽子核电项目、英国在西方国家中率先申请加入亚投行并发行人民币国债、中英开展高技术出口管制双边对话、中英成立“基础设施联盟”、英国支持“一带一路”建设等方面打造了诸多合作亮点。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，除“中英对话”之外，“中欧对话”刚刚落下帷幕。

25日，刘鹤副总理与欧委会副主席卡泰宁共同主持了第七次中欧经贸高层对话。结束后，刘鹤在会见记者时发表了一段信息量极大的讲话。

刘鹤说，中欧双方共同认为，必须坚决反对单边主义和贸易保护主义，防止这种行为可能对世界经济产生的冲击和衰退性影响。

刘鹤还指出，不同政治制度之间、不同文化的国家之间应该相互包容、相互理解、相互尊重，遵守契约精神，携起手来应对已知和未知的各种挑战，共同推动构建人类命运共同体，保护世界持久和平。

相信对熟悉时政的小伙伴来说，这段话的“潜台词”不言而喻。

在目前单边主义和贸易保护主义抬头、大国经贸关系出现紧张的情况下，充满智慧的“对话”是解决问题的最好方法。

责任编辑：余鹏飞