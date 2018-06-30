原标题：大陆学者谈“统一时间表”：充满变数 但不会太久

上海公共关系研究学院院长陈士良29日表示，大陆希望和平统一，只要台湾不踩红线、不踩底线，他认为两岸就是顺其自然地和平发展下去，至于“统一时间表”，则充满各种变数，但相信不会太久。

据香港中评社报道，台湾战略研究学会29日在淡江大学举办“第二届两岸韬略论坛”研讨会，有近30位两岸学者出席。针对“大陆是否有统一时间表”问题，陈士良回应表示，大陆自己内部还有很多问题需要解决，因此也需要和平发展的空间与时间，所以对两岸的和平发展，而大陆的执行方式是持续敞开大门，就像大陆人士赴台需要每次都申请入台证，但台湾民众去大陆则只需要申办台胞证，进出的次数则无限制，大陆以类似的敞开胸怀让台湾同胞了解、认知到大陆的发展。

陈士良认为，和平统一的时间表充满了各种变数，会随着国际社会的变化，顺其自然地发展下去，只要台湾不踩红线、不踩底线，他认为大陆是不会有什么特别的动作，大陆还是希望和平统一的，而时间部分他相信“不会太久”。

在6月27日的国台办例行记者会上，发言人马晓光曾指出，和平统一、“一国两制”是我们解决台湾问题的基本方针。关于“一国两制”的科学构想，几代中央领导人都做过详细的阐述，它是尊重历史、尊重现实、最能充分照顾各方利益、实现国家统一的最佳方式。

马晓光说，近年来，习近平总书记进一步强调指出，“一国两制”在台湾的具体实现形式会充分考虑台湾的现实情况，充分吸收两岸各界的意见和建议，是能充分照顾到台湾同胞利益的安排，就是“三个充分”。

他还进一步指出，我们所追求的国家统一不仅是形式上的统一，更重要的是两岸同胞的心灵契合。我们对此有充分的信心，我们相信在两岸关系和平发展和推进祖国和平统一的进程中，越来越多的台湾同胞会认识到并且接受和平统一的构想。

责任编辑：霍宇昂