一个古巴人眼中的中国:这个国家正走在成功的路上

原标题：一个古巴人眼中的中国：这个国家正走在成功的道路上
参考消息网7月1日报道 古巴《格拉玛报》网站6月26日刊登题为《在中国》的文章，作者为马德莱娜·索捷，文章主要内容摘编如下：
与近在咫尺的西方相比，中国远在天涯海角。古巴人常常形容思想无法集中、对某种理论浮想联翩并坚持己见的人像是“在中国”。古老的中国文化与神秘美丽的异国情调交织在一起，而中国奇特的现实又蕴藏着十足的诱惑力，这一切似乎印证了古巴人口中的这句习惯表达。
泱泱大国，数十个民族和睦相处。中国儿童的身影伴随着朝阳出现，这令我十分惊讶。在北京，一天的生活从很早就开始了，掐着时间行走的人们挤满了这座大城市的大街小巷。这里的海报和标语多用红色，数不胜数的高楼大厦在红色的背景中显得更加庄严。这座大都市很清楚路在何方，井井有条的秩序告诉我们，这个国家正朝着人民对美好生活的向往加速前进。
各式各样的资料和数据表明，中国正走在一条成功的道路上。中国是世界丰富文化财富的继承者，这些文化财富被小心翼翼地保管起来，包括音乐、舞蹈、戏剧、民俗、体育、美术和杂技，不胜枚举。遍布国内的3000多座公共图书馆收录了近8亿册典籍。中国迈着坚定的步伐进入数字化时代，这对中国人民而言意义重大。
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