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湖南沅陵突发泥石流12人被困 已救出9人1小孩遇难

湖南沅陵突发泥石流12人被困 已救出9人1小孩遇难
2018年07月01日 10:35 澎湃新闻
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　　原标题：湖南沅陵突发泥石流12人被困，已救出9人其中一名小孩遇难

　　7月1日上午，澎湃新闻从湖南怀化市委宣传部获悉，该市沅陵县二酉乡于6月30日晚9点半左右发生泥石流，造成12人被困，已搜救出9人，其中一名小孩遇难。

　　目前，当地政府正全力组织搜救。

责任编辑：吴金明

沅陵遇难泥石流
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