湖南沅陵突发泥石流12人被困 已救出9人1小孩遇难

原标题：湖南沅陵突发泥石流12人被困，已救出9人其中一名小孩遇难

7月1日上午，澎湃新闻从湖南怀化市委宣传部获悉，该市沅陵县二酉乡于6月30日晚9点半左右发生泥石流，造成12人被困，已搜救出9人，其中一名小孩遇难。

目前，当地政府正全力组织搜救。

责任编辑：吴金明