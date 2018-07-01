民革中央副主席冯巩再获新职

原标题：冯巩再获新职：兼任民革中央理论研究与学习委员会主任

据微信公号“团结报团结网”7月1日消息，6月30日，民革十三届中央理论研究与学习委员会第一次全体会议在北京召开。民革中央副主席、理论研究与学习委员会主任王红出席会议并讲话，民革中央副主席、理论研究与学习委员会主任冯巩出席会议并宣读委员会组成人员名单。

上述报道显示，民革中央副主席冯巩已兼任民革十三届中央理论研究与学习委员会主任。民革十三届中央理论研究与学习委员会共有38人，与上届不同，本届理论研究与学习委员会采用“双主任制”，另一名主任是民革中央副主席王红。

王红在会上强调，理论研究与学习委员会下一步要充分认识新时期理论委的责任与使命，开拓思路，健全机制，务求实效。委员会的工作，要实现工作重点的转移，由以前重点抓理论研究学习，转变为将理论研究和参政议政工作紧密结合起来，将理论研究工作转化为参政议政成果，并形成具有前瞻性、可行性的调研成果。

公开资料显示，冯巩，男，汉族，1957年12月生，天津人，2000年11月加入民革，2005年11月加入中国共产党，1977年9月参加工作，华中师范大学文艺学专业毕业，研究生学历，文学硕士学位，一级演员。

冯巩现为民革中央副主席，全国政协常务委员、文史和学习委员会委员，中国广播艺术团团长、艺术总监，中国文联副主席，中国曲艺家协会副主席。

2008年，民革中央设立了理论研究与学习委员会等7个专门委员会。官方资料称，自成立以来，民革中央理论研究与学习委员会承担了民革许多理论研究与学习的任务，以民革中央理论研究与学习委员会委员为主编写的《民革学习践行社会主义核心价值体系辅导读本》，成为民革各级组织和党员学习、理解社会主义核心价值体系的重要学习参考材料。同时民革中央理论研究与学习委员会在多党合作、政治协商理论研究方面发挥了重要作用。民革中央理论研究与学习委员会的成立也极大地带动了民革各级组织理论研究队伍的建设，推动了全党的理论建设工作。

责任编辑：吴金明