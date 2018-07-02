原标题：美媒关注海南不断吸引外资：再次迎来开放发展良机

参考消息网7月2日报道 美媒称，如果说中部的安徽省是中国营利性农业的试验区，那么深圳就是最早开展吸引外资试验的地区之一。现在又轮到海南了——因其热带环境，有时被称作中国的夏威夷。中国打算把海南打造成一个比中国其他任何地方都更自由的经济区。

据美国石英财经网站6月30日报道，上周海南省宣布了一项促进国际旅游的三年计划，其中包括在今后两年从菲律宾和越南等国引入5万多名涉旅境外务工人员的计划。

报道称，中国的改革开放始于上世纪70年代末的中国南方，4座城市被确定为经济特区，接纳更以市场为导向的经济和吸引外国资本。

报道称，这场试验的成果迅速显现：第一个经济特区深圳的经济产值在不到十年的时间里就迅猛增长。随后试验向海南推广。海南在1988年建省并成为迄今最大的经济特区。

报道指出，海南拥有全国一些最好的海滩，是中国最早对外国游客群体实行免签政策的地方。

报道称，自5月以来，来自包括英国和美国在内的59个国家的游客进入海南不再需要签证，可以逗留30天。这与2010年中国对26个国家的游客实行免签相比有所改进。海南尤其受俄罗斯游客的欢迎。

报道称，2014年海南省建成了中国首个卫星和火箭滨海发射中心，是继全部位于内地的酒泉、太原和西昌发射中心之后的第四个发射中心。文昌卫星发射中心所在的文昌市表示，希望成为全球航空航天工业重镇。

报道指出，不仅仅是太空。2013年中国批准了在博鳌建立医疗先行试验区的计划，向外国医生发放工作许可。现在，海南还使医生能够比其他地方更快地用上外国药品。

报道称，今年4月，就在中国表示将在海南给予外国企业更多经济自由后不久，中国宣布计划在两年后使海南成为一个自由贸易区，并在2025年把海南建成一个自由贸易港。

责任编辑：张义凌