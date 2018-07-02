云南11处“造假”煤矿被纳入联合惩戒黑名单

原标题：云南：11处“造假”煤矿被纳入联合惩戒“黑名单”

新华社昆明7月2日电（记者林碧锋）记者2日从云南煤矿安全监察局获悉，云南11处煤矿因存在使用“假图纸、假密闭、假记录、假报告”逃避监管监察或拒不执行监管监察指令等严重违法违规行为，被纳入联合惩戒“黑名单”管理。

云南煤矿安全监察局有关负责人介绍，今年以来，云南结合实际深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动，开展水害防治、煤矿安全生产主体责任等专项监察，着力提升监察执法效能。

截至6月底，云南煤矿安监局累计查处事故隐患4076宗，其中重大隐患28宗；责令停止生产46处、停止建设24处，暂扣安全生产许可证63个；查处煤矿违法违规生产典型案例138个；实施行政处罚罚款4649.19万元。

其中，曲靖市麒麟区一煤矿因存在特种作业人员无证上岗、电气设备失爆等违法违规行为，被处罚款225.5万元；丽江市华坪县一煤矿因采用假图纸、设置假密闭隐瞒作业点逃避监管监察等违法违规行为，被处罚款155万元。

目前，云南已将11处煤矿“假图纸、假密闭、假记录、假报告”逃避监管监察或拒不执行监管监察指令等严重违法违规行为，上报应急管理部和国家煤矿安全监察局，纳入联合惩戒“黑名单”管理。

责任编辑：桂强