民政部：天价墓活人墓等违法行为将受整治

原标题：天价墓活人墓等10类殡葬违法违规行为将受到专项整治

新华社北京7月2日电（记者罗争光）针对各界普遍关注的违规乱建公墓、炒买炒卖墓穴及殡葬服务欺行霸市等现象，民政部2日发布消息，日前已会同国家发展改革委、公安部等9部门联合发文部署开展殡葬领域突出问题专项整治行动。

据悉，9部门近日印发了《全国殡葬领域突出问题专项整治行动方案》，决定于2018年6月下旬至9月底，在全国范围部署开展此项行动。

方案提出，整治重点主要集中在公墓建设运营和殡葬服务、中介服务及丧葬用品销售中两个方面10种违法违规行为：

一是未经批准擅自兴建公墓设施（含骨灰塔陵园、地宫等）；二是公墓未依法办理建设用地手续；三是未经批准擅自修改公墓建设规划、扩大建设用地面积；四是除依法向逝者健在配偶等特殊人群预售（租）墓穴（墓位）、骨灰存放格位并确保自用外，向未出具死亡证明、火化证明或迁葬证明的人出售（租）墓穴（墓位）、骨灰存放格位；五是建造、出售（租）超规定面积墓穴（墓位）；六是违反价格管理规定，按规定实行政府定价、指导价的墓穴（墓位）超标准收费，出售（租）墓穴（墓位）、骨灰存放格位中实施价格欺诈、价格垄断等违法行为；七是农村公益性墓地违规出售（租）墓穴（墓位），从事营利活动；八是宗教活动场所与商业资本合作，擅自设立骨灰存放设施，违规从事营利活动；九是提供殡葬服务、中介服务及销售丧葬用品不按规定明码标价，强制服务收费、只收费不服务行为；十是违规经营、欺行霸市行为。

据悉，所有殡仪馆、殡仪服务站（中心）、公墓、农村公益性墓地、医疗机构太平间、宗教活动场所骨灰存放设施均纳入此次专项整治范围。活动期间，民政部等部门成立全国殡葬领域突出问题专项整治行动领导小组，设立办公室，接受投诉举报，安排专人负责整理并按职责移交线索。

责任编辑：桂强