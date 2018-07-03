新媒称中国红色旅游景点迎预订热潮:年轻人成主力

原标题：新媒称中国红色旅游景点迎预订热潮：年轻人渐成主力
参考消息网7月3日报道 新媒称，适逢暑期，中国各大红色旅游景点正迎来预订热潮，年轻人渐成主力。
新加坡《联合早报》网站7月2日综合中国媒体的报道称，过去看似“古板”的红色旅游也多了不少“时尚元素”。智能导览、趣味闯关、VR感知等引导游客沉浸式体验的活动，让红色资源活起来，也吸引年轻人从历史“旁观者”变为“参与者”。
报道称，驴妈妈旅游网发布的专题报告显示，爱好红色追寻的客群正向年轻人转移。今年上半年，该平台红色旅游游客平均年龄33岁；其中00后、90后、80后三个年龄层占总人数的37.9%。
马蜂窝大数据则显示，6月底，红色旅游相关热度增长76.3%。在热度增长最快的国内目的地中，遵义、安顺等10个城市最受期待。
马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶分析，红色旅游在年轻游客中形成热潮，一方面是由于暑期亲子游需求上升，另一方面也是近两年红色旅游的产品设计更注重游客体验。比如，嘉兴南湖、遵义娄山关、吉安井冈山等目的地，将红色旅游与自然风光相结合，开发出一系列体验型产品，让游客能回到历史场景中感受红色文化。
报道称，作为红军长征途中活动时间最长、范围最广、发生重大事件最多的省份之一，贵州今年初便制定红色旅游发展实施方案，提出将推进一批景区建设、联通一批线路等，努力打造红色旅游重要目的地。
根据规划，到2020年，贵州红色旅游接待人数力争达7300万人次，综合收入达620亿元人民币。
报道注意到，近两年来，红色旅游热潮也从国内扩展到海外，渐成出境旅游“新风向标”。
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