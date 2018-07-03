中国铁建中标厄瓜多尔铜矿工程:海外首个矿产投资

原标题：出海记|中国铁建中标厄瓜多尔铜矿工程 系海外首个矿产投资
参考消息网7月3日报道 港媒称，中国铁建公布，下属中铁十九局中标厄瓜多尔米拉多铜矿露天采矿与剥离工程。
据香港《经济日报》网站6月28日报道，项目工期为自合同签订之日起至2029年12月31日，中标价9.2亿美元，折合约60.68亿元人民币，占公司去年营业收入的0.89%。
参考消息网-出海记记者获悉，6月28日，中铁十九局集团成功中标厄瓜多尔米拉多铜矿露天采矿与剥离工程，中标金额9.199975亿美元，约合60.68亿元人民币。
厄瓜多尔米拉多铜矿是中国铁建第一个海外矿产投资项目，也是该国第一座大型固体矿山开发项目，建成后可年选矿石2000万吨，年产铜9.6万吨。此次中标，是中铁十九局集团继该铜矿项目基建期剥离工程、酸性水库工程后，在厄瓜多尔第三次实现重大突破。
随着多元经营的深入，中铁十九局集团在国内外矿山市场份额逐年扩大，拥有世界先进的矿山施工大型机械设备2000余台套，日采剥能力100万立方米，年采剥能力达3亿立方米。依托在矿山施工市场的品牌和信誉，充分发挥自身优势，实现了由非金属矿山施工向金属、非金属矿山施工并举，由单纯的露天开采向露天和井下作业并举，从单一的矿山施工向资本运营并举的跨越，成为中国铁建系统矿山经营的排头兵、国内外矿山施工行业的强兵劲旅。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 大陆买台水果解燃眉之急 台媒这样感慨
- 【 军事 】 出鞘：那些年被美国吹捧过的中国武器
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 高云翔方否认退还片酬 辟谣保释现身照
- 【 科技 】 专家：20%青少年有电子游戏成瘾现象
- 【 教育 】 2018版中国大学近5年录取分数排行榜
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有