中国铁建中标厄瓜多尔铜矿工程:海外首个矿产投资

原标题：出海记|中国铁建中标厄瓜多尔铜矿工程 系海外首个矿产投资

参考消息网7月3日报道 港媒称，中国铁建公布，下属中铁十九局中标厄瓜多尔米拉多铜矿露天采矿与剥离工程。

据香港《经济日报》网站6月28日报道，项目工期为自合同签订之日起至2029年12月31日，中标价9.2亿美元，折合约60.68亿元人民币，占公司去年营业收入的0.89%。

参考消息网-出海记记者获悉，6月28日，中铁十九局集团成功中标厄瓜多尔米拉多铜矿露天采矿与剥离工程，中标金额9.199975亿美元，约合60.68亿元人民币。

厄瓜多尔米拉多铜矿是中国铁建第一个海外矿产投资项目，也是该国第一座大型固体矿山开发项目，建成后可年选矿石2000万吨，年产铜9.6万吨。此次中标，是中铁十九局集团继该铜矿项目基建期剥离工程、酸性水库工程后，在厄瓜多尔第三次实现重大突破。

随着多元经营的深入，中铁十九局集团在国内外矿山市场份额逐年扩大，拥有世界先进的矿山施工大型机械设备2000余台套，日采剥能力100万立方米，年采剥能力达3亿立方米。依托在矿山施工市场的品牌和信誉，充分发挥自身优势，实现了由非金属矿山施工向金属、非金属矿山施工并举，由单纯的露天开采向露天和井下作业并举，从单一的矿山施工向资本运营并举的跨越，成为中国铁建系统矿山经营的排头兵、国内外矿山施工行业的强兵劲旅。

矿山施工现场。（企业供图）

责任编辑：张玉