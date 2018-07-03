王守东和殷皓任中国科协党组成员(图/简历)

原标题：王守东、殷皓任中国科协党组成员（图|简历）
经济日报-中国经济网北京7月3日讯 据中国科学技术协会官方网站更新显示，王守东、殷皓已任中国科协党组成员。
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，王守东，男，1961年10月出生，此前担任中国科协组织人事部部长；殷皓，男，1965年8月生，此前担任中国科技馆馆长、党委副书记。
王守东简历
王守东，男，汉族，1961年10月出生，辽宁新金人，1984年6月加入中国共产党，1984年7月参加工作，大学毕业，理学学士，高级工程师。
历任中国科协科技干部进修学院干部、组织人事部组织处处长、人事处处长、组织人事部副局级干事兼人事处处长、组织人事部副部长兼干部处处长。
2010年4月任中国科协机关党委常务副书记、机关纪委书记兼组织人事部副部长。
2015年1月任中国科协组织人事部部长兼机关党委常务副书记、机关纪委书记。
2015年7月任中国科协组织人事部部长。
2018年5月任中国科协党组成员兼组织人事部部长。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国驻美使馆发安全提示 美媒有点小感...
- 【 军事 】 出鞘：那些年被美国吹捧过的中国武器
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 高云翔需自费买电子脚铐 超距离将被捕
- 【 科技 】 HTC宣布裁员1500人：为恢复盈利
- 【 教育 】 北上广有42.3%的高中生已“完成”初恋
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有