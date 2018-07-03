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王守东和殷皓任中国科协党组成员(图/简历)

王守东和殷皓任中国科协党组成员(图/简历)
2018年07月03日 10:12 中国经济网
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　　原标题：王守东、殷皓任中国科协党组成员（图|简历）

　　经济日报-中国经济网北京7月3日讯 据中国科学技术协会官方网站更新显示，王守东、殷皓已任中国科协党组成员。

　　据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，王守东，男，1961年10月出生，此前担任中国科协组织人事部部长；殷皓，男，1965年8月生，此前担任中国科技馆馆长、党委副书记。

　　王守东简历

　　王守东，男，汉族，1961年10月出生，辽宁新金人，1984年6月加入中国共产党，1984年7月参加工作，大学毕业，理学学士，高级工程师。

　　历任中国科协科技干部进修学院干部、组织人事部组织处处长、人事处处长、组织人事部副局级干事兼人事处处长、组织人事部副部长兼干部处处长。

　　2010年4月任中国科协机关党委常务副书记、机关纪委书记兼组织人事部副部长。

　　2015年1月任中国科协组织人事部部长兼机关党委常务副书记、机关纪委书记。

　　2015年7月任中国科协组织人事部部长。

　　2018年5月任中国科协党组成员兼组织人事部部长。

责任编辑：张义凌

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